Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι ολοκληρώθηκε η «57η Επιχείρηση Αληθινής Υπόσχεσης 4», επιβεβαιώνοντας πλήγματα κατά στόχων στο Ισραήλ. Σύμφωνα με τη σχετική δήλωση, οι επιθέσεις περιλάμβαναν υποδομές διοίκησης, ελέγχου και αντιαεροπορικής/αντιπυραυλικής άμυνας, με τη χρήση πυραύλων.

Παράλληλα, οι IRGC ανέφεραν ότι η βάση Αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ, που φιλοξενεί Αμερικανούς στρατιώτες, δέχθηκε πυραυλικές και drone επιθέσεις.

Το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ διαβεβαίωσε νωρίτερα ότι οι αεροπορικές άμυνες της χώρας κατάφεραν να αναχαιτίσουν και να καταστρέψουν 13 από τους 14 βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, ενώ παράλληλα εξουδετερώθηκαν αρκετά drones. Ένας πύραυλος έπεσε σε μη κατοικημένη περιοχή χωρίς να προκαλέσει ζημιές, όπως πρόσθεσε το υπουργείο.

Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, με τον κίνδυνο για στρατιωτικές και πολιτικές υποδομές να παραμένει υψηλός.