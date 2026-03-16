Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν δεν ξεκίνησε τον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι η υπεράσπιση της χώρας έναντι εισβολής αποτελεί «φυσικό δικαίωμα στο οποίο είμαστε ικανοί».

«Η χρήση των αμερικανικών βάσεων εναντίον του Ιράν στην περιοχή, με σκοπό να διαταραχθούν οι σχέσεις μας με τους γείτονες, πρέπει να σταματήσει», έγραψε ο Πεζεσκιάν στο X, προσθέτοντας ότι συζήτησε το θέμα με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας.

«Η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή δεν μπορούν να επιτευχθούν αγνοώντας την σιωνιστικο-αμερικανική εισβολή στη χώρα μας. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υποταχθεί σε νταήδες».

Ο ίδιος τόνισε ότι το Ιράν περιμένει από τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει την εισβολή και να «πείσει τους εισβολείς να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο», προσθέτοντας ότι η έναρξη πολέμου για κατάκτηση βάσει ψευδών πληροφοριών αποτελεί «μεσαιωνική πράξη στον 21ο αιώνα».

«Το να μιλάμε για λήξη του πολέμου είναι χωρίς νόημα μέχρι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν άλλες επιθέσεις στο έδαφός μας στο μέλλον».