Ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικού αερίου στον κόσμο, το Σαχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τυλίχθηκε στις φλόγες τη Δευτέρα έπειτα από επίθεση από ιρανικό drone, αναδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη πίεση στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής εν μέσω της κλιμάκωσης της έντασης με το Ιράν.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του Άμπου Ντάμπι, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί. Το κοίτασμα βρίσκεται 180 χλμ νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας και αποτελεί κρίσιμο ενεργειακό κόμβο, με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο και δυνατότητα παραγωγής πετρελαίου, λειτουργώντας μέσω κοινοπραξίας της Abu Dhabi National Oil Co. και της Occidental Petroleum.

Η επίθεση αυτή προστίθεται σε μια σειρά περιστατικών που έχουν επηρεάσει την παραγωγή ενέργειας στα ΗΑΕ, με την ημερήσια παραγωγή πετρελαίου να έχει μειωθεί κατά περισσότερο από το ήμισυ λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν και του ουσιαστικού κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Οι εργασίες φόρτωσης στο λιμάνι Fujairah, κύριος εξαγωγικός σταθμός της χώρας, αναστάλθηκαν δύο φορές τις τελευταίες ημέρες, ενώ κάποιες λειτουργίες έχουν ήδη επανεκκινήσει.