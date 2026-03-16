Από το Οβάλ Γραφείο, το βράδυ της Δευτέρας, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η στρατιωτική ενέργεια εναντίον του Ιράν απέτρεψε μια πολύ πιο επικίνδυνη εξέλιξη σε παγκόσμιο επίπεδο. «Αν δεν είχαμε επιτεθεί στο Ιράν, θα είχαμε έναν πυρηνικό πόλεμο που θα είχε εξελιχθεί σε Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ακόμη ότι σύντομα θα δημοσιοποιήσει τα κράτη που συμφώνησαν να στηρίξουν την προσπάθεια της Ουάσιγκτον για την επαναλειτουργία των Στενά του Ορμούζ. Η θαλάσσια αυτή δίοδος, από τις σημαντικότερες για τη διεθνή μεταφορά πετρελαίου, παραμένει κλειστή μετά τις κινήσεις της Τεχεράνης, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Όπως είπε ο Τραμπ, «Υπάρχουν μερικές, θα ανακοινώσουμε σύντομα κάποια ονόματα. Υπάρχουν ορισμένες που ανταποκρίθηκαν αμέσως».

Trump on The Strait of Hormuz:



They should be helping us. What surprises me is that they’re not more eager to do so.



There are a few countries that have been very supportive. I'll be announcing some names soon.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο τρέχων πόλεμος με το Ιράν ήταν απαραίτητος για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη.

«Αν πιστεύετε ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικό όπλο, ότι δεν πρέπει να το αποκτήσει, τότε θα πρέπει να αγαπάτε απόλυτα αυτό που έκανα», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν θα χρησιμοποιούσε πρώτα ένα πυρηνικό όπλο εναντίον του Ισραήλ και στη συνέχεια εναντίον της υπόλοιπης Μέσης Ανατολής, αν ο ίδιος δεν είχε πλήξει πέρυσι τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι το Ιράν «απροσδόκητα» αποφάσισε να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον των αραβικών γειτονικών του χωρών ως αντίποινα για τα συνεχιζόμενα πλήγματα από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, επισήμανε ότι μέχρι στιγμής ο αριθμός των χωρών που έχουν δηλώσει πρόθυμες να συμβάλουν δεν είναι μεγάλος. Ο ίδιος εμφανίστηκε μάλιστα έκπληκτος από τη στάση ορισμένων κρατών που εξαρτώνται έντονα από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό για τον εφοδιασμό τους σε πετρέλαιο, όπως η Κίνα και η Ιαπωνία, υποστηρίζοντας πως «θα έπρεπε να μας ευχαριστούν».

Αναφερόμενος σε ενδεχόμενο ταξίδι του στην Κίνα, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι θα επιθυμούσε να πραγματοποιήσει την επίσκεψη, ωστόσο οι εξελίξεις τον αναγκάζουν να παραμείνει στις ΗΠΑ. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, ζήτησε η μετάβαση να μετατεθεί για περίπου έναν μήνα.

Trump on Iran:



All of those missiles that were launched against their neighbors were set long ago, long before they expected to use them so quickly.



Had we not done this, you would have had a nuclear war that would have evolved into WW3.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν μέσα στην εβδομάδα, ωστόσο δεν πιστεύει ότι τελικά θα συμβεί κάτι τέτοιο.

Σε ερώτηση αν θα μπορούσε να βάλει τέλος στη σύγκρουση αυτή την εβδομάδα, δεδομένης της μακράς λίστας ενεργειών που – όπως υποστηρίζει – έχουν πραγματοποιήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε «Ναι».

Όταν πιέστηκε να διευκρινίσει αν πράγματι σκοπεύει να το κάνει, απάντησε «Δεν νομίζω».

«Θα τελειώσει σύντομα», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Θα έχουμε έναν πολύ πιο ασφαλή κόσμο».

Reporter: Can we wrap this war up this week?



Trump: Yeah, sure. I don’t think so, but it’ll be soon. It won’t be long. And we’re going to have a much safer world when it’s wrapped up.



It’ll be wrapped up soon. pic.twitter.com/oubG0q86Yt — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

Στο πλευρό του προέδρου στάθηκε και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δηλώνοντας ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ διαχειρίζεται τη σύγκρουση με το Ιράν.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με την αμερικανική εμπλοκή, δεδομένων παλαιότερων επικρίσεών του για τις επεμβάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ο Βανς αντέδρασε έντονα. Κατηγόρησε τον δημοσιογράφο ότι επιχειρεί να δημιουργήσει «ρήγμα» ανάμεσα στον ίδιο και τον πρόεδρο και υποστήριξε πως η σημερινή κατάσταση διαφέρει από το παρελθόν, καθώς «έχουμε έναν έξυπνο πρόεδρο, ενώ στο παρελθόν είχαμε ανόητους προέδρους».

Κλείνοντας, υπογράμμισε την εμπιστοσύνη του στον πρόεδρο των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι «Εμπιστεύομαι τον πρόεδρο Τραμπ ότι θα κάνει τη δουλειά, θα κάνει καλή δουλειά για τον αμερικανικό λαό και θα διασφαλίσει πως τα λάθη του παρελθόντος δεν θα επαναληφθούν».