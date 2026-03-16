Ο άμεσος δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Άμπας Αραγτσί επανενεργοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και πηγή με γνώση του θέματος που επικαλείται το Axios.

Δεν είναι σαφές πόσο ουσιαστικά ήταν τα μηνύματα που αντάλλαξαν οι δύο πλευρές, αλλά πρόκειται για την πρώτη γνωστή άμεση επικοινωνία από την έναρξη του πολέμου πριν από πάνω από δύο εβδομάδες.

Μετά τη δημοσίευση της είδησης, ο Αραγτσί διέψευσε τα δημοσιεύματα, γράφοντας στο X: «Η τελευταία μου επαφή με τον κ. Γουίτκοφ ήταν πριν από την απόφαση του εργοδότη του να σκοτώσει τη διπλωματία με μια ακόμη παράνομη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν. Οποιαδήποτε αντίθετη ισχυρισμός φαίνεται να έχει ως στόχο αποκλειστικά να παραπλανήσει τους εμπόρους πετρελαίου και το κοινό».

My last contact with Mr. Witkoff was prior to his employer's decision to kill diplomacy with another illegal military attack on Iran.



Any claim to the contrary appears geared solely to mislead oil traders and the public. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 16, 2026

Σε ερώτηση για αυτή τη δήλωση, ο Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι ο Αρακτσί λέει ψέματα και ότι ο ίδιος ήταν που ξεκίνησε την επικοινωνία με τον Γουίτκοφ. Οι πηγές ανέφεραν ότι ο Αρακτσί έστειλε μηνύματα κειμένου επικεντρωμένα στη λήξη του πολέμου.

Προηγούμενα, το Drop Site News ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ είχε στείλει μηνύματα στον Αρακτσί, επικαλούμενο Ιρανούς αξιωματούχους που ισχυρίζονταν ότι ο Ιρανός υπουργός αγνοούσε τα μηνύματα του Αμερικανού απεσταλμένου. Ο Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ότι η πρωτοβουλία προήλθε από την ιρανική πλευρά, αλλά οι ΗΠΑ «δεν συνομιλούν» με το Ιράν. Καμία από τις πηγές δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον αριθμό ή το περιεχόμενο των μηνυμάτων.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν επικοινώνησε με τις ΗΠΑ, αλλά δεν είναι σαφές αν οι Ιρανοί αξιωματούχοι που εμπλέκονται είχαν εξουσιοδότηση να κλείσουν συμφωνία. «Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Μιλούν με τους ανθρώπους μας… έχουμε ανθρώπους που θέλουν να διαπραγματευτούν, [αλλά] δεν έχουμε ιδέα ποιοι είναι», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. Παρά την αμφιβολία του για την ετοιμότητα της Τεχεράνης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν αντιτίθεται στις συνομιλίες με το Ιράν «γιατί μερικές φορές προκύπτουν καλά αποτελέσματα».

Ο Τραμπ σημείωσε ότι είναι ασαφές ποιοι λαμβάνουν αποφάσεις στο Ιράν, καθώς πολλοί κορυφαίοι αξιωματούχοι έχουν σκοτωθεί, και ανέφερε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν έχει εμφανιστεί και ίσως είναι νεκρός.

Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τη ρητή απαίτηση του Ιράν για «αποζημιώσεις» στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ως μη ουσιαστική, αλλά επεσήμανε ότι ο Τραμπ είναι ανοικτός σε συμφωνία που θα επιτρέψει στο Ιράν «να ενταχθεί με τον υπόλοιπο κόσμο και να βγάλει χρήματα από το πετρέλαιο του». «Ο πρόεδρος είναι πάντα ανοιχτός σε συμφωνία. Αλλά δεν διαπραγματεύεται από θέση αδυναμίας. Δεν υποχωρεί από τους λόγους που ξεκίνησε αυτή η σύγκρουση», είπε ο αξιωματούχος.

Από την πλευρά τους, Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν δημόσια τις τελευταίες ημέρες ότι δεν διεξάγουν καμία διαπραγμάτευση για εκεχειρία με την κυβέρνηση Τραμπ. Υποστηρίζουν ότι το Ιράν δεν ενδιαφέρεται για προσωρινή εκεχειρία που θα επέτρεπε στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ να ανασυνταχθούν και να επιτεθούν ξανά, αλλά ζητά εγγυήσεις ότι οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνης θα είναι μόνιμη.

Ο Αρακτσί δεν θεωρούνταν πριν τον πόλεμο κενικός αποφασιστικός παράγοντας στο Ιράν, και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αμφιβάλλουν για την εξουσία του να λαμβάνει αποφάσεις σήμερα. Ωστόσο φαίνεται να συντονίζεται με τον γραμματέα του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Άλι Λαριτζάνι, ο οποίος λειτουργεί ως de facto πολιτικός ηγέτης του Ιράν μετά τη δολοφονία του προηγούμενου ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ.