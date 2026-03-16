Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα τα ξημερώματα ότι το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους που στοχεύουν το Ισραήλ, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται υπό απειλή να καταφύγουν άμεσα σε καταφύγια.

Ο στρατός του Ισραήλ «εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ» και «συστήματα (αντιαεροπορικής) άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», αναφέρει τυποποιημένο ανακοινωθέν του το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω Telegram.



Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από την τελευταία ιρανική επίθεση με πυραύλους στο Ισραήλ, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο αργότερα ότι οι κάτοικοι στις στοχευμένες περιοχές μπορούν πλέον να εγκαταλείψουν τα καταφύγια.