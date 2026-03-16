Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι περίπου 200 στρατιώτες έχουν τραυματιστεί σε επτά διαφορετικές χώρες από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Από αυτούς, μόλις «δέκα τραυματίστηκαν σοβαρά», διευκρίνισε ο λοχαγός Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»). «Στη μεγάλη πλειονότητά τους οι τραυματισμοί είναι ελαφριοί και πάνω από 180 στρατιωτικοί επανήλθαν στα καθήκοντά τους», πρόσθεσε.

Πάντα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο οι στρατιώτες που τραυματίστηκαν βρίσκονταν στο Ισραήλ, στη Σαουδική Αραβία, στο Μπαχρέιν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κουβέιτ, στο Ιράκ και στην Ιορδανία.

Μια εβδομάδα νωρίτερα, το αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για 140 τραυματίες.

Δεκατρείς αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί αφότου άρχισε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας: επτά σε επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, πιο συγκεκριμένα στο Κουβέιτ και στη Σαουδική Αραβία, και άλλοι έξι όταν συνετρίβη αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού με καύσιμα στο Ιράκ.