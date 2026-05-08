Σοκ προκαλούν τα ευρήματα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μετά τη μεγάλη επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Broken Chain», κατά την οποία, από τις 5 έως τις 7 Μαΐου 2026, οι αρχές ξετύλιξαν το κουβάρι ενός αρρωστημένου ψηφιακού δικτύου πορνογραφίας ανηλίκων, προχωρώντας σε δύο συλλήψεις και ταυτοποιώντας ακόμα τρία άτομα. Η πολύμηνη έρευνα αποκάλυψε χρήστες που διαμοίραζαν φρικιαστικό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών κάτω των 15 ετών.



Μέσα από τη στενή συνεργασία με παρόχους τηλεπικοινωνιών, οι αστυνομικοί εισέβαλαν σε οικίες και κατέσχεσαν ηλεκτρονικά δεδομένα που «καίνε» τους εμπλεκόμενους. Η ανάλυση των ψηφιακών ιχνών συνεχίζεται, καθώς η αστυνομία επιχειρεί να εντοπίσει κάθε κρίκο αυτής της εγκληματικής αλυσίδας που στόχευε στην αθωότητα ανήλικων θυμάτων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν συνολικά 43 σκληροί δίσκοι, 11 συσκευές αποθήκευσης USB και δύο φορητοί υπολογιστές. Σύμφωνα με την αστυνομία, από επιτόπιες ψηφιακές εξετάσεις σε υλικό που κατείχαν δύο από τους κατηγορούμενους εντοπίστηκε πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και ακολούθησε η σύλληψή τους.

Τα ψηφιακά πειστήρια θα εξεταστούν περαιτέρω από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



