Η αιφνιδιαστική αποκάλυψη του διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Yildirimhan φανέρωσε μια νέα, πολύ πιο φιλόδοξη στρατηγική ατζέντα που φαίνεται να χαράσσει η Τουρκία στον χώρο των πυραυλικών συστημάτων. Ο πύραυλος παρουσιάστηκε στην αμυντική έκθεση SAHA 2026 στην Κωνσταντινούπολη ως το πρώτο τουρκικό ICBM, με εμβέλεια 6.000 χιλιομέτρων και συμβατική, όχι πυρηνική, φόρτιση, στοιχίζοντας την Άγκυρα δίπλα σε ελάχιστες χώρες παγκοσμίως που επιχειρούν κάτι αντίστοιχο.

Το πρόγραμμα, που σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας αναπτύσσεται εδώ και περίπου μια δεκαετία, έρχεται να «κουμπώσει» πάνω σε μια ήδη επιθετική πορεία ανάπτυξης πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από την τουρκική αμυντική βιομηχανία.

Η Τουρκία παρουσιάζει τον Yildirimhan ως συμβατικό, μη τακτικό, μακράς εμβέλειας βαλλιστικό πύραυλο, σχεδιασμένο να μεταφέρει γιγαντιαία κεφαλή βάρους έως 3.000 κιλών, με σαφή στόχευση στρατηγικών, βαριά οχυρωμένων ή εκτεταμένων στόχων. Το σύστημα είναι υγρού καυσίμου, βασισμένο σε συνδυασμό υδραζίνης και τετροξειδίου του αζώτου, γεγονός που απαιτεί ανεφοδιασμό λίγο πριν την εκτόξευση, καθυστερώντας τον χρόνο αντίδρασης και αυξάνοντας την ευαλωτότητα σε προληπτικά πλήγματα, σε σχέση με τα στερεού καυσίμου αντίστοιχα. Ωστόσο, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας διαφημίζει την οδική κινητικότητα του πυραύλου, που θεωρητικά επιτρέπει διασπορά σε πολλαπλά σημεία και άρα μεγαλύτερη επιβιωσιμότητα στο έδαφος.

Την τελευταία 25ετία, η Τουρκία έχει χτίσει βήμα-βήμα μια πλήρη γκάμα βαλλιστικών και cruise πυραύλων, από βλήματα μικρού βεληνεκούς μέχρι συστήματα που φτάνουν σήμερα τα 1.000 και πιθανόν τα 2.000 χιλιόμετρα. Ο πύραυλος Tayfun (πρώην Bora-2), που φέρεται να διαθέτει εμβέλεια περίπου 1.000 χλμ., δοκιμάστηκε εκ νέου στα τέλη του 2025, ενώ ο υπό ανάπτυξη μέσου βεληνεκούς Cenk στοχεύει στα 2.000 χλμ., καλύπτοντας ήδη μεγάλο μέρος των πιθανών αντιπάλων της Άγκυρας.

Παρότι τα περισσότερα από αυτά τα συστήματα «φωτογραφίζουν» πρωτίστως την Ελλάδα και κατά δεύτερο λόγο κουρδικούς στόχους στην περιοχή, κανένας από αυτούς τους κινδύνους δεν προϋποθέτει διηπειρωτικό πύραυλο, άρα ο Yildirimhan, τουλάχιστον έτσι όπως ανακοινώνεται δείχνει ένα ποιοτικό άλμα στην αντίληψη αποτροπής της Τουρκίας.

Η νέα πυραυλική στρατηγική της Τουρκίας

Η ρητορική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τα τελευταία χρόνια έχει προετοιμάσει το έδαφος: η Τουρκία, όπως λέει, βρίσκεται «στην καρδιά τριών ηπείρων» και η επιβίωση σε ένα τέτοιο γεωπολιτικό περιβάλλον απαιτεί ισχυρή αποτρεπτική ισχύ μεγάλης εμβέλειας. Με τον Yildirimhan, η Τουρκία σχεδιάζει να μπορεί να πλήξει συμβατικά στόχους σε αποστάσεις που φτάνουν μέχρι και το Πεκίνο, εντάσσοντας την παρουσία της σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο στρατηγικής εμβέλειας. Την ίδια ώρα, μεγαλύτερα βλήματα όπως ο Cenk και ο Yildirimhan ανοίγουν τον δρόμο για μελλοντική χρήση πολλαπλών κεφαλών ή και αντιμέτρων κατά αντιπυραυλικών συστημάτων, κάτι που ανεβάζει κατακόρυφα την πολυπλοκότητα αλλά και τις δυνατότητες αυτών των όπλων.

Παρά την τεχνολογική φιλοδοξία, η Τουρκία αντιμετωπίζει σοβαρούς περιορισμούς σε ό,τι αφορά τις δοκιμές ενός ICBM. Η κύρια πεδίο δοκιμών στο Αιγαίο του Ευξείνου Πόντου δεν επιτρέπει βολές μεγαλύτερες του περίπου 1.000 χλμ., οπότε για μεγαλύτερες αποστάσεις η Άγκυρα θα πρέπει να προσφύγει σε πολύ απότομες, παραβολικές τροχιές, όπως κάνει η Βόρεια Κορέα, ή να αξιοποιήσει μια σχεδιαζόμενη διαστημική υποδομή, όπως το υπό συζήτηση διαστημοδρόμιο στη Σομαλία, που θα πρόσφερε «διάδρομο» βολής προς τον Ινδικό Ωκεανό. Η επιλογή αυτή, πέρα από στρατηγικό πλεονέκτημα, θα ενίσχυε και τις φιλοδοξίες της Άγκυρας στον χώρο των διαστημικών εκτοξεύσεων, όπου ήδη εξετάζει φορείς μικρών δορυφόρων.

Τουρκία, εξαγωγές και πυρηνική διάσταση

Η Τουρκία έχει αξιοποιήσει την απεξάρτησή της από τους αυστηρούς αμερικανικούς κανονισμούς ITAR για να προωθήσει επιθετικά τις εξαγωγές όπλων – από drones μέχρι πυραύλους – σε τρίτες χώρες, κερδίζοντας μερίδιο σε ευαίσθητες αγορές. Θεωρητικά, ένα συμβατικό ICBM σαν τον Yildirimhan θα μπορούσε να αποτελέσει «ναυαρχίδα» σε αυτό το μοντέλο, όμως η συμμετοχή της Τουρκίας στο καθεστώς ελέγχου τεχνολογίας πυραύλων MTCR απαγορεύει εξαγωγές όπλων με τόσο μεγάλο βεληνεκές και βαριά κεφαλή, εκτός αν η Άγκυρα αποφάσιζε να αποχωρήσει από το σχήμα. Έτσι, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι ο νέος πύραυλος στοχεύει κυρίως στην ενίσχυση της εθνικής αποτροπής της Τουρκίας, ως ένα ισχυρό συμβατικό «μακρύ χέρι» σε ένα όλο και πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Τουρκία επιδιώκει ανάπτυξη πυρηνικών κεφαλών, βασιζόμενη ακόμη στη συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ και στις αμερικανικές πυρηνικές εγγυήσεις. Παρ’ όλα αυτά, η κατοχή ενός επιχειρησιακού ICBM δημιουργεί, έστω και δυνητικά, σκαλοπάτι προς μια μελλοντική πυρηνική ικανότητα, αν οι πολιτικές προτεραιότητες αλλάξουν – όπως ακριβώς αναλύεται και για την περίπτωση της Νότιας Κορέας και των δικών της πυραυλικών επενδύσεων. Στο εσωτερικό, συστήματα όπως ο Yildirimhan και το μαχητικό νέας γενιάς TF Kaan λειτουργούν και ως σύμβολα εθνικού κύρους, παρουσιάζοντας την Τουρκία ως ανερχόμενη τεχνολογική δύναμη με ολοκληρωμένο οπλοστάσιο βαθιάς κρούσης.