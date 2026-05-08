Το μέλλον της Τρόζενας, μιας κοινότητας στη Λεμεσό που εδώ και δεκαετίες θυμίζει χωριό-φάντασμα, βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης. Η είδηση ότι μια εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων απέκτησε το μεγαλύτερο μέρος του οικισμού άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση για τα όρια των ξένων επενδύσεων και την παραχώρηση γης στην Κύπρο.

Ο επενδυτής Ουριέλ Κέρτις, ο οποίος γεννήθηκε στην Ουγγαρία και έχει ρίζες από το Ισραήλ, αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια για το όραμά του. Όπως εξήγησε, η πρώτη του επαφή με το μέρος έγινε πριν από πέντε χρόνια και η απόφαση να προχωρήσει στην επένδυση ήταν ακαριαία, καθώς «ερωτεύτηκε το χωριό» από την πρώτη στιγμή, βλέποντάς το όμως σε κατάσταση πλήρους εγκατάλειψης.

«Δεν αγόρασα την εκκλησία»

Μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες που εκφράστηκαν το τελευταίο διάστημα αφορούσε τον θρησκευτικό χώρο της κοινότητας. Ο κ. Κέρτις ήταν απόλυτος στις δηλώσεις του, ξεκαθαρίζοντας πως ο ναός δεν αποτέλεσε μέρος της συμφωνίας.

«Δεν αγόρασα την εκκλησία, η οποία δεν βρίσκεται προς πώληση», τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να μην περιέλθει ποτέ η εκκλησία σε καθεστώς πώλησης στο μέλλον.

Από την πλευρά του, ο κοινοτάρχης Άρσους, Γιαννάκης Γιαννάκης, επιβεβαίωσε ότι ο ναός ανήκει στη Μητρόπολη Πάφου. Σημείωσε μάλιστα πως ο επενδυτής, με δική του πρωτοβουλία, ανέλαβε το κόστος για ορισμένες βελτιωτικές εργασίες στο κτίριο της εκκλησίας.

Το πλάνο των 60 δωματίων και η Natura

Σχετικά με την έκταση της δραστηριότητάς του, ο επιχειρηματίας διευκρίνισε ότι δεν σκοπεύει να χτίσει μόνιμες κατοικίες, αλλά να δημιουργήσει έναν χώρο ανασυγκρότησης και ηρεμίας. «Το πλάνο μου είναι να χτιστούν 60 δωμάτια και όχι σπίτια», ανέφερε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο κοινοτάρχης, ο επενδυτής αγόρασε 17 από τα 30 σπίτια του χωριού από Ελληνοκύπριους ιδιοκτήτες, οι οποίοι είχαν φύγει προ πολλού λόγω έλλειψης υποδομών. Παράλληλα, έχει φυτευτεί αγροτική γη με αμπέλια για τη δημιουργία οινοποιείου.

Όπως υπογραμμίστηκε, η τουριστική ανάπτυξη θα είναι πλήρως εναρμονισμένη με τους κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής είναι ενταγμένο στο προστατευόμενο δίκτυο Natura.

