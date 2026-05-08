Ο επικεφαλής της κυβέρνησης Τραμπ για το Παγκόσμιο Κύπελλο υπερασπίστηκε το υψηλό κόστος των εισιτηρίων για τους αγώνες της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι «η αγορά θα καθορίσει την τιμή», κάτι που, όπως υποστήριξε, αντανακλά τον μεγάλο ενθουσιασμό για τη διοργάνωση.

Ο Άντριου Τζουλιάνι ανέφερε ότι όσοι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τα εισιτήρια θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αγώνες μέσω των fan festivals της FIFA ή από εκδηλώσεις ζωντανής προβολής χαμηλού κόστους ή δωρεάν, οι οποίες θα φιλοξενηθούν στις πόλεις όπου θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. «Βλέπουμε τη FIFA ως μια ιδιωτική οντότητα και δεν πιστεύουμε πραγματικά στους ελέγχους τιμών», δήλωσε ο Τζουλιάνι στους Financial Times. «Αυτό είναι ουσιαστικά που μπορεί να κάνει η δυναμική τιμολόγηση». Πρόσθεσε ακόμη ότι «δείχνει πόσο περιζήτητο είναι να έρθει κάποιος στις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα Παγκόσμιο Κύπελλο».

Η FIFA, η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, έχει δεχθεί έντονες αντιδράσεις διεθνώς για τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων της διοργάνωσης, η οποία θα διεξαχθεί σε πόλεις των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού και θα ξεκινήσει τον Ιούνιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε αυτή την εβδομάδα ότι δεν θα πλήρωνε 1.000 δολάρια για ένα εισιτήριο του εναρκτήριου αγώνα της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ απέναντι στην Παραγουάη στις 12 Ιουνίου. «Σίγουρα θα ήθελα να είμαι εκεί, αλλά δεν θα το πλήρωνα ούτε εγώ, για να είμαι ειλικρινής», δήλωσε σε συνέντευξή του στη New York Post.

Η FIFA έχει χρησιμοποιήσει τη λεγόμενη δυναμική τιμολόγηση, κατά την οποία αλγόριθμοι καθορίζουν τις τιμές με βάση τη ζήτηση, προκαλώντας αντιδράσεις από φιλάθλους εξαιτίας των υπερβολικά υψηλών ποσών. Αξιωματούχοι της ομοσπονδίας έχουν υπερασπιστεί την πρακτική αυτή, υποστηρίζοντας ότι τα έσοδα στηρίζουν την παγκόσμια ανάπτυξη του αθλήματος. Ωστόσο, η χρήση αλγορίθμων για την τιμολόγηση βρίσκεται όλο και περισσότερο στο μικροσκόπιο των ρυθμιστικών αρχών. Στον Καναδά, τα εισιτήρια των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Τορόντο μπορούν να μεταπωληθούν μόνο στην αρχική τους τιμή, έπειτα από την απαγόρευση της επαρχιακής κυβέρνησης στις μεταπωλήσεις πάνω από την ονομαστική αξία.

Ο Άντριου Τζουλιάνι δήλωσε επίσης ότι οι αρχικές πωλήσεις εισιτηρίων για τους αγώνες των ΗΠΑ βρίσκονται σε «πολύ καλή πορεία», με περισσότερα από πέντε εκατομμύρια εισιτήρια να έχουν πωληθεί μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ανησυχίες σχετικά με την επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτρέπουν τους διεθνείς φιλάθλους από το να ταξιδέψουν για τη διοργάνωση, παρά τις προειδοποιήσεις που είχαν εκδώσει τον προηγούμενο μήνα η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών και άλλες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι οι επισκέπτες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κίνδυνο σύλληψης ή απέλασης.

«Όποιος έχει έρθει εδώ νόμιμα ή βρίσκεται εδώ νόμιμα δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, είτε κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου είτε σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή», δήλωσε ο Τζουλιάνι. Πρόσθεσε ακόμη ότι περισσότερες από πέντε εκατομμύρια άδειες ταξιδιού ESTA είχαν εγκριθεί από τον Οκτώβριο του 2025 έως το τέλος Μαρτίου του τρέχοντος έτους για πολίτες από 19 χώρες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ οι χρόνοι αναμονής σε Αργεντινή και Βραζιλία έχουν μειωθεί σε «λιγότερο από δύο εβδομάδες».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν ο κόσμος να μπορεί να έρθει εδώ νόμιμα και να απολαύσει αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε ο Τζουλιάνι. «Είναι μια απίστευτη ευκαιρία να δείξουμε στον κόσμο την αμερικανική υπεροχή μέσα στα πρώτα 250 χρόνια της ιστορίας μας», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, ο Κιθ Παγκέλο, ιδρυτής της εταιρείας Ticket Data με έδρα το Σινσινάτι, η οποία παρακολουθεί τις τιμές εισιτηρίων σε διάφορες πλατφόρμες μεταπώλησης, δήλωσε ότι το μέσο κόστος του φθηνότερου εισιτηρίου για το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει μειωθεί κατά 17% τις τελευταίες δύο εβδομάδες, φτάνοντας τα 567 δολάρια. Σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατηγική τιμολόγησης της FIFA ήταν «αρκετά τυπική» για μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, όπως το Super Bowl του NFL, ενώ συχνά οι τιμές αρχίζουν να μειώνονται όσο πλησιάζει η ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι η FIFA απέτυχε στην τιμολόγηση, καθώς πιθανότατα έχει ήδη πουλήσει το 90% των εισιτηρίων σε αρκετά υψηλές τιμές», ανέφερε ο Παγκέλο. «Το μεγάλο ερώτημα από εδώ και πέρα είναι πόσο απόθεμα εισιτηρίων εξακολουθεί να διατηρεί η FIFA».