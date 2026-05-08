Η Ουκρανία απένειμε τον τίτλο του «Ήρωα της Ουκρανίας» στον Σεργκέι Κρινίτσκι από την 24η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία, ο οποίος παρέμεινε επί 346 ημέρες χωρίς ουσιαστική αλλαγή σε προωθημένη θέση στο Τσάσιβ Γιαρ. Κατά τη διάρκεια σχεδόν ενός χρόνου συνεχούς παραμονής στην πρώτη γραμμή, ο Κρινίτσκι σκότωσε 23 Ρώσους στρατιώτες και συνέλαβε έξι αιχμαλώτους, κρατώντας μια από τις πιο εκτεθειμένες και κρίσιμες θέσεις της άμυνας. Η ιστορία του, όπως τη μεταφέρει η 24η Ταξιαρχία, έχει ήδη γίνει σύμβολο αντοχής και αποφασιστικότητας για την Ουκρανία.

Ο ίδιος περιγράφει τις συνθήκες της μάχης με ωμή ειλικρίνεια: αρχικά στοίβαζε τα σώματα των Ρώσων επιτιθέμενων δίπλα στη θέση του, αλλά σύντομα αναγκάστηκε να αρχίσει να τα θάβει πρόχειρα, ώστε ο αντίπαλος να μην εντοπίσει το ακριβές σημείο της θέσης από τη συγκέντρωση των νεκρών.

Σε έναν από τους πιο σκληρούς εχθρικούς εφόδους, εννέα Ρώσοι στρατιώτες πλησίασαν στην προωθημένη του θέση· δύο τους εξουδετέρωσε σχεδόν εξ επαφής, ενώ τους υπόλοιπους επτά τους εξόντωσε σε συνεργασία με τους συμπολεμιστές του. Η διοίκηση της ταξιαρχίας επισημαίνει ότι η ροτέισον ήταν σχεδόν αδύνατη, καθώς οι ρωσικοί drones έλεγχαν τα περάσματα, την ώρα που η απώλεια της συγκεκριμένης θέσης θα αποσταθεροποιούσε τις γειτονικές γραμμές άμυνας της Ουκρανίας.

Ουκρανία: Μια θέση που κράτησε μια ολόκληρη γραμμή άμυνας

Από τη θέση του στον Τσάσιβ Γιαρ, ο «Σερόνκα», όπως είναι το προσωνύμιο του Κρινίτσκι, ηγήθηκε τουλάχιστον έξι αναχαιτίσεων εχθρικών επιθέσεων από υπέρτερες αριθμητικά ρωσικές δυνάμεις, χωρίς να υπάρξει ρήγμα στην άμυνα στο δικό του τομέα. Η σημασία της θέσης ήταν τέτοια, ώστε η διατήρησή της συνέβαλε στη συνολική ανθεκτικότητα της ουκρανικής γραμμής, σε μια περίοδο που οι ρωσικές επιθέσεις εντείνονται σε πολλαπλά μέτωπα. Τελικά, ο στρατιώτης απομακρύνθηκε από το σημείο μόνο όταν οι καιρικές συνθήκες το επέτρεψαν και όταν η περαιτέρω παραμονή του εκεί κρίθηκε επιχειρησιακά μη αναγκαία.

Πριν αποχωρήσει, φρόντισε να καταστρέψει ό,τι θα μπορούσε να αξιοποιήσει ο ρωσικός στρατός, συμπεριλαμβανομένων των αυτοσχέδιων υποδομών και των οχυρώσεων που είχε δημιουργήσει επί μήνες, ώστε να μην πέσει κανένα πλεονέκτημα στα χέρια του εχθρού. Μετά την απομάκρυνσή του από το μέτωπο, τιμήθηκε αρχικά με την προεδρική διάκριση «Για την άμυνα της Ουκρανίας» και με το πρώτο «Αναμνηστικό αναμνηστικό σήμα της στρατιωτικής μονάδας» με αριθμό 001 από την ταξιαρχία του.

Ουκρανία: Ο ήρωας που επιστρέφει για να μεταδώσει εμπειρία

Σήμερα ο Σεργκέι Κρινίτσκι νοσηλεύεται και υποβάλλεται σε θεραπεία, με τους γιατρούς να τον προετοιμάζουν για την επόμενη φάση, που είναι η αποκατάσταση. Ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένος, μόλις ολοκληρώσει τη διαδικασία της αποθεραπείας και της αποκατάστασης, να επιστρέψει στην ενεργό υπηρεσία και να μεταδώσει την πολύτιμη μάχιμη εμπειρία του σε όσους μόλις φτάνουν στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία.

Με προεδρικό διάταγμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι (υπ’ αριθμόν 362/2026, με ημερομηνία 5 Μαΐου 2026), στον ανώτερο στρατιώτη Σεργκέι Κρινίτσκι απονεμήθηκε ο τίτλος «Ήρωας της Ουκρανίας» μαζί με το μετάλλιο «Χρυσό Αστέρι» – την ύψιστη διάκριση για προσωπικό θάρρος και εξαιρετική προσφορά στην άμυνα της χώρας. Η ιστορία του φωτίζει το ανθρώπινο πρόσωπο ενός πολέμου φθοράς, στον οποίο η Ουκρανία στηρίζεται σε τέτοιες ακραίες πράξεις αντοχής για να κρατήσει τη γραμμή.