Η Toyota ανακοίνωσε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα της κοστίσει 670 δισ. γεν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 4,2 δισ. δολάρια, εξαιτίας της αύξησης στις τιμές των εξαρτημάτων και της μείωσης των πωλήσεων, αποτελώντας την τελευταία μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία που αποκαλύπτει τις πιέσεις που προκαλεί η γεωπολιτική αναταραχή στον κλάδο.

Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως ανέφερε την Παρασκευή ότι το πλήγμα από τις αυξημένες τιμές σε υλικά και εξαρτήματα, όπως το αλουμίνιο και τα ελαστικά από καουτσούκ, καθώς και από τις χαμένες πωλήσεις στην περιοχή, θα οδηγήσει σε πτώση 22% στα καθαρά κέρδη, τα οποία αναμένεται να διαμορφωθούν στα 3 τρισ. γεν. Πρόκειται, σύμφωνα με την εταιρεία, για την τρίτη συνεχόμενη ετήσια μείωση κερδοφορίας.

Ο Τακανόρι Αζούμα, επικεφαλής του λογιστικού τμήματος της Toyota, δήλωσε ότι η εταιρεία δεν θεωρεί πως μπορεί να αντισταθμίσει πλήρως τον αρνητικό αντίκτυπο ύψους 670 δισ. γεν από τη Μέση Ανατολή. Όπως εξήγησε, οι εκτιμήσεις για το αυξημένο κόστος βασίζονται στην παραδοχή ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί έως τον επόμενο Μάρτιο, σε αντίθεση με άλλες ιαπωνικές επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει πιο αισιόδοξες προβλέψεις για τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Η αύξηση του κόστους έρχεται να προστεθεί στη συνολική επιβάρυνση ύψους 1,4 τρισ. γεν από τους αμερικανικούς δασμούς, οι οποίοι συνέβαλαν στη μείωση των καθαρών κερδών κατά 19%, στα 3,8 τρισ. γεν, κατά τη διάρκεια των 12 μηνών έως τον Μάρτιο, αν και η εταιρεία κατάφερε να ξεπεράσει τις προηγούμενες προβλέψεις της. Η εκτίμηση της Toyota αναδεικνύει τις ολοένα και μεγαλύτερες επιπτώσεις του πολέμου στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, μετά και τις προειδοποιήσεις των τριών μεγάλων αμερικανικών αυτοκινητοβιομηχανιών για οικονομικό πλήγμα 5 δισ. δολαρίων λόγω του πληθωρισμού στις πρώτες ύλες.

Η μετοχή της Toyota υποχώρησε κατά 2,1% στο χρηματιστήριο του Τόκιο μετά τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων, ενώ συνολικά από τις Αρχές του έτους καταγράφει πτώση 14,3%. Την ίδια στιγμή, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κέντα Κον, έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει αυστηρότερη πειθαρχία στο κόστος, με στόχο την αποκατάσταση υψηλών επιπέδων κερδοφορίας και την αποφυγή ζημιών ακόμη και σε περίπτωση επιβράδυνσης των πωλήσεων οχημάτων, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ο Κέντα Κον ανέλαβε τα ηνία της Toyota σε μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους μετασχηματισμού στην ιστορία της εταιρείας, αφού προηγουμένως απέκρουσε την πίεση του αμερικανικού επενδυτικού fund Elliott Management και ολοκλήρωσε εξαγορά ύψους 38 δισ. δολαρίων της Toyota Industries, της μεγαλύτερης θυγατρικής της εταιρείας.

Η Toyota πούλησε αριθμό-ρεκόρ 10,5 εκατ. οχημάτων κατά τους 12 μήνες έως τον Μάρτιο, κυρίως χάρη στην ισχυρή ζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες για υβριδικά οχήματα. Η εταιρεία εκτιμά ότι οι πωλήσεις υβριδικών μοντέλων θα ξεπεράσουν για πρώτη φορά τα 5 εκατ. οχήματα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονομικής χρήσης. Ωστόσο, ο πληθωρισμός και οι εμπορικοί φραγμοί έχουν οδηγήσει σε μείωση της κερδοφορίας από το ιστορικό υψηλό των 4,9 τρισ. γεν που είχε καταγραφεί στο οικονομικό έτος 2024.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η περιοχή της Βόρειας Αμερικής κατέγραψε λειτουργικές ζημιές σχεδόν 300 δισ. γεν, κυρίως λόγω των δασμών. Η πτώση της κερδοφορίας έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η Toyota πραγματοποιεί τεράστιες επενδύσεις για να ανταγωνιστεί τους Κινέζους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά και για να επεκταθεί σε τομείς όπως η ρομποτική, το λογισμικό και άλλες μορφές μεταφοράς.

Τους τελευταίους μήνες οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων της Toyota αυξάνονται σημαντικά, καθώς η διεύρυνση της γκάμας μοντέλων συμπίπτει με την άνοδο στις τιμές των καυσίμων, γεγονός που έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για τα plug-in αυτοκίνητα. Η πρωτοπόρος των υβριδικών οχημάτων αναμένει ότι οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα αυξηθούν κατά 2,5 φορές μέσα στην τρέχουσα οικονομική χρήση, φτάνοντας σχεδόν τις 600.000 μονάδες, με την ανάπτυξη να προέρχεται από την Κίνα, τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη.

Παρά τις θετικές προοπτικές στα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τις επιδόσεις της εταιρείας. Η περιοχή, όπου η Toyota παραμένει ηγέτιδα δύναμη στην αγορά, κατέγραψε πτώση πωλήσεων κατά 32%, στις 33.919 μονάδες, τον Μάρτιο.