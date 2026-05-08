Ο γεωπολιτικός ρόλος της Θράκης αναβαθμίζεται ριζικά, καθώς ευρωπαϊκοί πόροι δισεκατομμυρίων ευρώ κατευθύνονται στον Έβρο για τη θωράκιση των συνόρων και τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών. Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης, παρουσίασε σε μαθητές το όραμα για μια περιοχή που μετατρέπεται σε κεντρικό πυλώνα της Ευρώπης.



Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται ο κάθετος σιδηροδρομικός και οδικός άξονας που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ενώνοντας το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με τη Μαύρη Θάλασσα και την Κεντρική Ευρώπη. Πρόκειται για ένα έργο πνοής που στοχεύει στην ασφαλή μετακίνηση πολιτών και εμπορευμάτων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την τοπική οικονομία. Ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι αυτές οι επενδύσεις θα αποτελέσουν το κλειδί για τη συγκράτηση των νέων στην περιφέρεια, προσφέροντας νέες προοπτικές απασχόλησης.



Με αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης, ο Επίτροπος ξεκαθάρισε ότι η προστασία των εθνικών συνόρων αποτελεί κορυφαία ευρωπαϊκή προτεραιότητα, ενώ η διασυνδεσιμότητα της Θράκης με τις διεθνείς αγορές θα καταστήσει την περιοχή ενεργειακό και μεταφορικό κόμβο παγκόσμιας εμβέλειας. Η νέα αυτή γεωοικονομική πραγματικότητα αλλάζει τον χάρτη των επενδύσεων, βάζοντας τον Έβρο στην καρδιά των εξελίξεων.

Ερωτηθείς από τους έφηβους μαθητές κατά πόσο μπορεί να επανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο σιδηροδρομικό δίκτυο μετά και το δυστύχημα των Τεμπών, ο κ. Τζιτζικώστας απάντησε πως έως το τέλος του 2026 θα παραδοθεί ένας σύγχρονος και ασφαλής σιδηρόδρομος, τονίζοντας πως το χρονοδιάγραμμα των εργασιών που κατατέθηκε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών παρακολουθείται στενά και τηρείται απαρέγκλιτα, ενώ για την υλοποίησή του έργου έχει δοθεί η απαιτούμενη τεχνική βοήθεια από την Κομισιόν.

Θράκη, η ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ασπίδα της Ε.Ε. χαρακτήρισε τη Θράκη ο κ. Τζιτζικώστας κατά την επίσκεψή του στον συνοριακό φράχτη του Έβρου. «…Σήμερα εδώ βλέπουμε την εικόνα της Ευρώπης που μας προστατεύει, που δεν αφήνει τα σύνορά της στην τύχη τους , που συνεργάζεται, που αντιλαμβάνεται ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να νιώθουν ασφάλεια. Η κατασκευή του φράχτη είναι μία ελληνική πρωτοβουλία. Μία πρωτοβουλία που στηρίζει η Ε.Ε. με πόρους 1,7 δις ευρώ για εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και συστήματα επιτήρησης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Αλεξανδρούπολη κορυφαίο στρατηγικό σημείο στο νέο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης

Στην ταχύτατη εξέλιξη της Ελλάδας σε κρίσιμο ενεργειακό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την ιδιαίτερη γεωπολιτική και ενεργειακή σημασία της Θράκης για ολόκληρη την Ευρώπη αναφέρθηκε ο Επίτροπος επισκεπτόμενος το Σταθμό Μέτρησης και Ρύθμισης Φυσικού Αερίου στην Αμφιτρίτη (ΔΕΣΦΑ).



«Οι αλλεπάλληλες ενεργειακές κρίσεις των τελευταίων ετών, απέδειξαν ότι η ενεργειακή ασφάλεια, δεν είναι μόνο οικονομικό ζήτημα, και δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Για αυτό η Ευρώπη οφείλει να επενδύει και επενδύει διαρκώς στη διαφοροποίηση των πηγών, των προμηθευτών και των δικτύων ενέργειας… Το LNG που φτάνει εδώ, στο Σταθμό της Αμφιτρίτης, εισέρχεται στο ελληνικό δίκτυο, και από εκεί τροφοδοτεί τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη, ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού ολόκληρης της περιοχής. Ουσιαστικά η Αλεξανδρούπολη αποτελεί πλέον, κορυφαίο στρατηγικό σημείο στον νέο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης.Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί η ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης είναι προϋπόθεση για την οικονομική της ισχύ, την κοινωνική της σταθερότητα, και τη στρατηγική της αυτονομία», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Τζιτζικώστας.

Αλεξανδρούπολη, Θράκη και ΠΑΜΘ στο στόχαστρο και την προτεραιότητα της Ε.Ε.

Την πεποίθηση ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει «απογειωθεί» τα τελευταία χρόνια ειδικά στους τομείς αρμοδιότητάς του στην Ε.Ε. ήτοι τις υποδομές, τις μεταφορές και τον τουρισμό, εξέφρασε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησης που είχε το απόγευμα με τον περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. Χριστόδουλο Τοψίδη.

Όπως ανέφερε βάσει των στοιχείων η ΠΑΜΘ αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο πανευρωπαϊκά έχοντας πετύχει να γίνει όχι μόνο πύλη εισόδου ενέργειας αλλά κι ένας κόμβος εμπορίου και εξωστρέφειας για όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. «Μετά τις αλλεπάλληλες ενεργειακές κρίσεις που είχαμε η Ευρώπη πλέον θωρακίζεται και για να θωρακιστεί σωστά, να απεξαρτηθεί ενεργειακά χρειάζεται περιοχές όπως η Αλεξανδρούπολη και η Βόρεια Ελλάδα… Άρα Αλεξανδρούπολη, Θράκη και Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μπαίνουν συνολικά στο στόχαστρο και την προτεραιότητα της Ε.Ε.», ανέφερε ο κ. Τζιτζικώστας.

Η Ευρώπη δίνει το βήμα στους νέους επιχειρηματίες να υλοποιήσουν τις ιδέες και τα όνειρά τους

Το πρόγραμμα του Επιτρόπου στην Αλεξανδρούπολη ολοκληρώθηκε με τη συνάντηση το βράδυ με νέους επιχειρηματίες της Θράκης που συμμετέχουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Μετά τη συνάντηση ο κ. Τζιτζικώστας διαβεβαίωσε ότι η Ευρώπη είναι δίπλα στους νέους επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν τις νέες ιδέες αλλά όχι τον τρόπο για να τις κάνουν πράξη.



«Η Ευρώπη είναι εδώ να σας στηρίξει και με γνώση και με τεχνογνωσία αλλά και με χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσετε να ξεδιπλώσετε όχι μόνο αυτά που έχετε οραματιστεί αλλά και αυτά που πιστεύετε -με βάση τις γνώσεις που ο καθένας και η καθεμιά από εσάς – ότι έχει αξία να επενδύσει κάποιος. Ουσιαστικά η Ευρώπη έρχεται και σας δίνει το βήμα, τη βάση πάνω στην οποία θα μπορέσετε να χτίσετε τα δικά σας όνειρα. Όποια κι αν είναι η κρίση και οι δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας και θα αντιμετωπίσουμε η Ευρώπη είναι η δύναμη που έχει και θα έχει ο καθένας για να μπορεί να ξετυλίξει τα όνειρά του, να τα κάνει πράξη και να μείνει στον τόπο του.



Στόχος μας είναι μέσα από τα προγράμματα στήριξης των startups να κρατήσουμε τους νέους στον τόπο τους», κατέληξε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.