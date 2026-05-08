Με μια απίστευτη κούρσα στο Acropolis Swim Meet ο Απόστολος Σίσκος συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα ύπτιο.

Ο 20χρονος κολυμβητής με χρόνο 1:54.12, βελτίωσε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο είχε σημειώσει τον Μάιο του 2025 με χρόνο 1:54.66.

Παράλληλα, εξασφάλισε το όριο τόσο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027 όσο και για το Ευρωπαϊκό του 2026, επιβεβαιώνοντας την τεράστια άνοδό του.

Στο Παρίσι ο Απόστολος Χρήστου είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο με χρόνο 1:54.82 και πλέον ο Απόστολος Σίσκος βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ.