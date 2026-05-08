Οι δισεκατομμυριούχοι φαίνεται να εγκαταλείπουν ολοένα και περισσότερο την Καλιφόρνια και να μεταφέρουν την περιουσία και τις επιχειρήσεις τους στη Φλόριντα, με φόντο την πρόταση για νέο φόρο πλούτου 5% που αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία τον Νοέμβριο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο κατασκευαστής πολυτελών κατοικιών Manny Angelo Vargas δήλωσε ότι καταγράφεται «τεράστια αύξηση» σε ερωτήματα, αγορές ακινήτων και μετακομίσεις πλούσιων κατοίκων από τη δυτική ακτή προς τη Νότια Φλόριντα. Ο Vargas, που έχει αναλάβει έργα για καλλιτέχνες όπως ο Lil Wayne και ο Rick Ross, ανέφερε ότι εργάζεται ήδη με περίπου έξι οικογένειες δισεκατομμυριούχων, κυρίως από την περιοχή του San Francisco Bay Area, ενώ ακόμη περισσότεροι εξετάζουν αγορές γης ή ανακαινίσεις κατοικιών στη Νότια Φλόριντα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όχι μόνο CEOs αλλά και ολόκληρες διοικητικές ομάδες εταιρειών βλέπουν πλέον το Μαϊάμι ως πιο φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον σε σχέση με την Καλιφόρνια. «Ο φόρος για τους δισεκατομμυριούχους ήταν το σημείο καμπής για την αντίληψη ότι η Καλιφόρνια είναι εχθρική προς τις επιχειρήσεις και τους πολύ πλούσιους», είπε χαρακτηριστικά. «Αναζωογόνησε τη Νότια Φλόριντα σε επικές διαστάσεις».

Η πρόταση προβλέπει φόρο 5% στη συνολική περιουσία των δισεκατομμυριούχων, με στόχο τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης, ενώ οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας συγκέντρωσαν περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο υπογραφές για να οδηγηθεί σε δημοψήφισμα. Ο Vargas αποκάλυψε επίσης ποιες είναι οι νέες απαιτήσεις των υπερπλούσιων πελατών του. Αντί για παραδοσιακές κάβες κρασιών και εντυπωσιακά μπαρ, οι Καλιφορνέζοι δισεκατομμυριούχοι ζητούν πλέον κατοικίες προσανατολισμένες στην ευεξία.

Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς επιλογές είναι οι βιοφιλικοί σχεδιασμοί που ενώνουν εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με τεράστιους τοίχους φυτών, λίμνες koi, κήπους σε βεράντες και ακόμη και υποβρύχιες καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, θεωρούν απαραίτητα στοιχεία τα ιδιωτικά spa, τις σάουνες, τις δεξαμενές κρύου νερού και τα συστήματα ελέγχου υγρασίας. Η ασφάλεια αποτελεί επίσης κορυφαία προτεραιότητα. Το δημοσίευμα σημειώνει ότι οι ανησυχίες εντάθηκαν μετά το περιστατικό κατά το οποίο μολότοφ εκτοξεύθηκε στο σπίτι του CEO της OpenAI Sam Altman στο Σαν Φρανσίσκο. Σύμφωνα με τον Vargas, οι πελάτες του αναζητούν μεγαλύτερη ιδιωτικότητα, μακριά από την εγκληματικότητα των δρόμων που, όπως λέει, αντιμετωπίζει η Καλιφόρνια.

Ανάμεσα στα πιο ακραία αιτήματα ήταν ένα ειδικό «safe room» με ελεγχόμενο οξυγόνο, όπου μια οικογένεια θα μπορούσε να απομονωθεί για έως και τρεις ημέρες. Ιδιαίτερα δημοφιλή είναι επίσης τα εξελιγμένα συστήματα ασφαλείας με ειδικό φωτισμό που ανιχνεύει κίνηση οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, αλλά και τα «αόρατα» ηχητικά συστήματα που διαχέουν μουσική σε όλο το σπίτι.

Ο Vargas υποστήριξε ότι οι υπερπλούσιοι «βλέπουν τι έρχεται» στην Καλιφόρνια και εκτιμά ότι η μετακίνηση προς τη Φλόριντα «είναι μόνο η αρχή». «Δεν έχει να κάνει μόνο με το αν θα εγκριθεί αυτός ο φόρος, αλλά με το μήνυμα που στέλνει η πολιτεία», είπε. «Την ίδια στιγμή, στη Φλόριντα υπάρχει πρόταση για κατάργηση του φόρου ακινήτων, η οποία επίσης θα τεθεί σε ψηφοφορία τον Νοέμβριο».