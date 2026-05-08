Η σειρά Το Σόι σου έρχεται την επόμενη εβδομάδα με νέα επεισόδια και ραγδαίες εξελίξεις για τις δυο οικογένειες που βλέπουν τις ισορροπίες να γκρεμίζονται.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς Το Σόι σου την επόμενη εβδομάδα.

Πέμπτη 14 Μαΐου 2026



Η Φωτούλα (Δήμητρα Στογιάννη) καταφθάνει στην Αθήνα, για να τραγουδήσει στο Φεστιβάλ προβατίνας, σε γνωστό νυχτερινό κέντρο και δεν αργεί να της μπει η ιδέα, να προξενέψει στη Σάντρα τον Θοδωρή (Νικόλας Χαλκιαδάκης), το γιο του ιδιοκτήτη του κέντρου! Η Σάντρα φρίττει, όπως και όλη της η οικογένεια. Όταν όμως αντικρίσουν τον επίδοξο γαμπρό, το Θοδωρή, όλοι τα χάνουν!

Δεν είναι ο τραμπούκος που περίμεναν αλλά ένας πανέμορφος, καλλιεργημένος νεαρός. Για κάποιο ανεξήγητο λόγο, ο Θοδωρής θέλει κατεπειγόντως να παντρευτεί, η Σάντρα πάλι θέλει διακαώς να τον ξαναδεί. Κι ενώ αυτό το προξενιό μοιάζει πλέον ιδανικό, μήπως ο Θοδωρής κάτι κρύβει; Και πώς εξηγείται η εκπληκτική του ομοιότητα με ένα παλιό γειτονόπουλο της Αλεξάνδρας, από την εφηβεία της; Τελικά η τύχη χαμογέλασε στη Σάντρα ή όχι ακριβώς;



Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ένα ραβασάκι από την Εφορία, οδηγεί την Αλίνα σε καταναλωτική μανία! Η ίδια δεν μπορεί να πιστέψει την τύχη της, ούτε όμως και οι υπόλοιποι Χαμπέοι, που βρίσκουν το ποσό της επιστροφής αστρονομικό!

Μια πιο προσεκτική εξέταση του mail από τον Σάββα αποκαλύπτει το λάθος: δεν πρόκειται για επιστροφή φόρου, αλλά για πρόστιμο που επέβαλε η Εφορία, και μάλιστα τσουχτερό! Κι ενώ όλοι ψάχνουν τρόπο να το αποκαλύψουν στην Αλίνα, η οποία πλέει σε πελάγη ευτυχίας, ο Διονύσης έχει μια σοβαρότερη αποκάλυψη να κάνει! Έχει εξωσυζυγική σχέση ο Διονύσης; Πόσες πίκρες μπορεί να αντέξει η Αλίνα σε μια μέρα;

«Το σόι σου», Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00.