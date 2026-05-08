Οι συνέπειες του πολέμου είναι καταστροφικές για πολλούς ανθρώπους, υπάρχουν όμως ορισμένοι που κερδίζουν πολλά από μία σύγκρουση.

Η αβεβαιότητα που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς και το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, οδηγεί σε αύξηση του κόστους διαβίωσης και πλήττει τους προϋπολογισμούς εταιρειών, οικογενειών και κυβερνήσεων. Όμως, ενώ ορισμένοι έχουν οδηγηθεί στο χείλος του γκρεμού, άλλοι, των οποίων οι βασικές δραστηριότητες είναι πιο κερδοφόρες σε περίοδο πολέμου ή που επωφελούνται από τις διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας, έχουν σημειώσει ρεκόρ κερδών.

Το βρετανικό BBC παρουσιάζει ορισμένους από τους τομείς και τις εταιρείες που κερδίζουν δισεκατομμύρια, ενώ η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται:

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Η μεγαλύτερη οικονομική επίπτωση του πολέμου μέχρι στιγμής ήταν η ραγδαία αύξηση των τιμών της ενέργειας. Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου μεταφέρεται μέσω των Στενών του Ορμούζ, αλλά αυτές οι μεταφορές ουσιαστικά σταμάτησαν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Το αποτέλεσμα ήταν μια σειρά διακυμάνσεων των τιμών στις αγορές ενέργειας, από την οποία επωφελήθηκαν μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο.

Τα κέρδη της BP υπερδιπλασιάστηκαν στα 3,2 δισ. δολάρια για το πρώτο τρίμηνο του έτους, μετά από αυτό που χαρακτήρισε ως «εξαιρετική» απόδοση του εμπορικού της τμήματος.

Η Shell ξεπέρασε επίσης τις προσδοκίες των αναλυτών, ανακοινώνοντας αύξηση των κερδών του πρώτου τριμήνου στα 6,92 δισ. δολάρια.

Ένας άλλος διεθνής κολοσσός, η TotalEnergies, είδε τα κέρδη της να αυξάνονται κατά σχεδόν ένα τρίτο, φτάνοντας τα 5,4 δισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2026, χάρη στη μεταβλητότητα στις αγορές πετρελαίου και ενέργειας.

Οι αμερικανικοί γίγαντες ExxonMobil και Chevron είδαν τα κέρδη τους να μειώνονται σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, λόγω της διακοπής του εφοδιασμού από τη Μέση Ανατολή, αλλά και οι δύο ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών και αναμένουν τα κέρδη τους να αυξηθούν περαιτέρω, καθώς προχωράει το έτος, με την τιμή του πετρελαίου να παραμένει σημαντικά υψηλότερη από ό,τι όταν ξέσπασε ο πόλεμος.

Μεγάλες τράπεζες

Ορισμένες από τις μεγαλύτερες τράπεζες είδαν επίσης τα κέρδη τους να ενισχύονται κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.

Ο εμπορικός βραχίονας της JP Morgan σημείωσε ρεκόρ εσόδων ύψους 11,6 δισ. δολαρίων κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2026, συμβάλλοντας συνολικά στην επίτευξη του δεύτερου μεγαλύτερου τριμηνιαίου κέρδους στην ιστορία της τράπεζας.

Στις υπόλοιπες τράπεζες της «Μεγάλης Εξάδας» –στις οποίες περιλαμβάνονται η Bank of America, η Morgan Stanley, η Citigroup, η Goldman Sachs και η Wells Fargo, καθώς και η JP Morgan– τα κέρδη αυξήθηκαν σημαντικά κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Συνολικά, οι τράπεζες ανέφεραν κέρδη ύψους 47,7 δισ. δολαρίων για τους πρώτους τρεις μήνες του 2026.

«Οι μεγάλοι όγκοι συναλλαγών έχουν ωφελήσει τις επενδυτικές τράπεζες, ιδίως τη Morgan Stanley και την Goldman Sachs», δήλωσε η Susannah Streeter, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στο Wealth Club.

Οι μεγάλοι δανειστές της Wall Street έχουν ενισχυθεί από την έκρηξη της ζήτησης για συναλλαγές, καθώς οι επενδυτές σπεύδουν να ξεφορτωθούν μετοχές και ομόλογα υψηλότερου κινδύνου και να διοχετεύσουν τα διαθέσιμά τους σε περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ασφαλέστερα. Ο όγκος των συναλλαγών έχει επίσης αυξηθεί από επενδυτές που επιδιώκουν να επωφεληθούν από τη μεταβλητότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

«Η μεταβλητότητα που προκάλεσε ο πόλεμος οδήγησε σε αύξηση των συναλλαγών, καθώς ορισμένοι επενδυτές πούλησαν μετοχές λόγω φόβων για κλιμάκωση της σύγκρουσης, ενώ άλλοι αγόρασαν κατά τη διάρκεια της πτώσης, συμβάλλοντας στην τόνωση της ανάκαμψης», πρόσθεσε η Streeter.

Άμυνα

Ένας από τους πιο ευνοημένους τομείς σε κάθε σύγκρουση είναι εκείνος της άμυνας, σύμφωνα με την Emily Sawicz, ανώτερη αναλύτρια της RSM UK.

«Η σύγκρουση έχει ενισχύσει τα κενά στην ικανότητα αεροπορικής άμυνας, επιταχύνοντας τις επενδύσεις στην αντιπυραυλική άμυνα, στα συστήματα αντιμετώπισης drones και στον στρατιωτικό εξοπλισμό σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ», δήλωσε στο BBC.

Εκτός από την ανάδειξη της σημασίας των εταιρειών άμυνας, ο πόλεμος δημιουργεί την ανάγκη για τις κυβερνήσεις να αναπληρώσουν τα αποθέματα όπλων, ενισχύοντας τη ζήτηση.

Η BAE Systems, η οποία κατασκευάζει προϊόντα όπως εξαρτήματα για τα μαχητικά αεροσκάφη F35, δήλωσε σε ενημέρωση για τις συναλλαγές την Πέμπτη ότι αναμένει ισχυρή αύξηση των πωλήσεων και των κερδών φέτος.

Αναφέρθηκε στις αυξανόμενες «απειλές για την ασφάλεια» σε όλο τον κόσμο που ωθούν προς τα πάνω τις αμυντικές δαπάνες των κυβερνήσεων, γεγονός που με τη σειρά του έχει δημιουργήσει ένα «ευνοϊκό κλίμα» για την εταιρεία.

Οι Lockheed Martin, Boeing και Northrop Grumman, τρεις από τους μεγαλύτερους αμυντικούς προμηθευτές παγκοσμίως, ανέφεραν ότι διαθέτουν ρεκόρ ανεκτέλεστων παραγγελιών στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026.

Ωστόσο, οι μετοχές των αμυντικών εταιρειών, οι οποίες είχαν σημειώσει απότομη άνοδο τα τελευταία χρόνια, έχουν υποχωρήσει από τα μέσα Μαρτίου, εν μέσω φόβων ότι ο τομέας είναι υπερτιμημένος.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η σύγκρουση έχει επίσης αναδείξει την ανάγκη διαφοροποίησης και απομάκρυνσης από την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, όπως δήλωσε η Streeter.

Αυτό έχει «ενισχύσει το ενδιαφέρον για τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» ακόμη και στις ΗΠΑ, πρόσθεσε, όπου η κυβέρνηση Τραμπ έχει διαδώσει το σύνθημα «drill, baby, drill», ενθαρρύνοντας τη μεγαλύτερη χρήση ορυκτών καυσίμων.

Η Streeter δήλωσε ότι ο πόλεμος έχει οδηγήσει στο να θεωρούνται οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όλο και πιο σημαντικές για τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα σε κρίσεις.

Μια εταιρεία που έχει ενισχυθεί είναι η NextEra Energy με έδρα τη Φλόριντα, η οποία έχει δει τις μετοχές της να αυξάνονται κατά 17% μέχρι στιγμής φέτος.

Οι δανέζικοι γίγαντες της αιολικής ενέργειας Vestas και Orsted έχουν επίσης αναφερθεί σε ραγδαία αύξηση των κερδών τους, υπογραμμίζοντας ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν ενισχύουν επίσης τις εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Octopus Energy δήλωσε πρόσφατα στο BBC ότι ο πόλεμος προκάλεσε «τεράστια αύξηση» στις πωλήσεις ηλιακών συλλεκτών και αντλιών θερμότητας, με τις πωλήσεις ηλιακών συλλεκτών να αυξάνονται κατά 50% από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Η ραγδαία αύξηση των τιμών της βενζίνης έχει επίσης ενισχύσει τη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα, με τους Κινέζους κατασκευαστές να αξιοποιούν ιδιαίτερα αυτή την ευκαιρία.