Ένα ασύρματο εγκεφαλικό εμφύτευμα που έχει σχεδιαστεί για την αποκατάσταση τεχνητής όρασης εμφυτεύτηκε με επιτυχία σε τρίτο τυφλό συμμετέχοντα στο πλαίσιο συνεχιζόμενης κλινικής μελέτης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Rush University Medical Center, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στη δοκιμή της επεκτασιμότητας του συστήματος Intracortical Visual Prosthesis (ICVP).

Η συσκευή ICVP παρακάμπτει πλήρως το μάτι. Αντί να βασίζεται σε κατεστραμμένους αμφιβληστροειδείς ή οπτικά νεύρα, διεγείρει απευθείας τον οπτικό φλοιό του εγκεφάλου ώστε να δημιουργεί πρότυπα τεχνητής όρασης. Το σύστημα χρησιμοποιεί πολλαπλούς μικροσκοπικούς ασύρματους διεγέρτες που εμφυτεύονται στον εγκέφαλο, με κάθε έναν από αυτούς να φέρει ηλεκτρόδια τα οποία αποστέλλουν ελεγχόμενους ηλεκτρικούς παλμούς, όπως αναφέρει το interestingengineering.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας διαδικασίας, οι ερευνητές εμφύτευσαν 34 διεγέρτες με συνολικά 544 ηλεκτρόδια σε έναν τυφλό συμμετέχοντα. Στόχος της συνεχιζόμενης δοκιμής είναι να αξιολογηθεί εάν οι χρήστες μπορούν να ερμηνεύσουν αυτά τα σήματα ώστε να κινούνται στο περιβάλλον τους και να εκτελούν βασικές εργασίες που απαιτούν οπτική καθοδήγηση μετά από ειδική εκπαίδευση.

Η συσκευή αποτελεί μέρος ενός μακροχρόνιου ερευνητικού προγράμματος υπό την ηγεσία του Illinois Institute of Technology, σε συνεργασία με νευροχειρουργούς και επιστήμονες όρασης από πολλαπλά ιδρύματα. Η μελέτη βρίσκεται πλέον στην κλινική της φάση, έπειτα από χρόνια προκλινικής έρευνας για τη βελτίωση των χειρουργικών τεχνικών και της σταθερότητας του εξοπλισμού.

Ο τρίτος εμφυτευμένος ασθενής θεωρείται σημαντικό ορόσημο

«Η επιτυχία αυτής της τρίτης εμφύτευσης του ICVP αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στην παροχή μιας ουσιαστικής επιλογής για ασθενείς με σοβαρή απώλεια όρασης», δήλωσε ο Δρ Σεπέρ Σάνι, ο χειρουργός που πραγματοποίησε την εμφύτευση της συσκευής.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η επαναλαμβανόμενη επιτυχία των εμφυτεύσεων δείχνει πως το σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί αξιόπιστα πέρα από μία μόνο πειραματική περίπτωση, κάτι που θεωρείται βασική προϋπόθεση για μελλοντική κλινική υιοθέτηση.

«Αυτό το έργο αναδεικνύει τις τεράστιες δυνατότητες της νευροτεχνολογίας, μετατρέποντας δεκαετίες έρευνας σε εφαρμογές στον πραγματικό κόσμο, δημιουργούμε νέους δρόμους για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων», δήλωσε ο Φίλιπ Ρ. Τρόικ, εκτελεστικός διευθυντής του Pritzker Institute of Biomedical Science and Engineering στο Illinois Institute of Technology και κύριος ερευνητής του έργου.

Ο Φίλιπ Ρ. Τρόικ πρόσθεσε ότι η τελευταία διαδικασία αποδεικνύει τη σταθερότητα και την αναπαραγωγιμότητα του συστήματος, στοιχεία που θεωρούνται κρίσιμα για μακροχρόνιες δοκιμές σε ανθρώπους.

Ξεκινούν οι δοκιμές ασύρματης τεχνητής όρασης

Μετά από περίοδο ανάρρωσης περίπου τεσσάρων εβδομάδων, ο συμμετέχων θα ξεκινήσει συνεδρίες εκπαίδευσης στο The Chicago Lighthouse’s Hilton Center for Prosthetic Research. Οι ερευνητές θα αξιολογήσουν εάν τα εγκεφαλικά σήματα που παράγονται από το εμφύτευμα μπορούν να μετατραπούν σε χρήσιμη οπτική αντίληψη.

«Για τους ανθρώπους που είναι εντελώς τυφλοί, ακόμη και η δυνατότητα αντίληψης μιας μικρής ποσότητας φωτός μπορεί να επηρεάσει βαθιά την καθημερινότητά τους», δήλωσε η Τζάνετ Π. Σζλικ. «Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας ανοίγουν τον δρόμο για μεταμορφωτικές εξελίξεις στην έρευνα της τύφλωσης και στην αποκατάσταση της όρασης», συμπλήρωσε.

Η κλινική μελέτη θα παρακολουθεί τους συμμετέχοντες για διάστημα από ένα έως τρία χρόνια, ανάλογα με την ημερομηνία εμφύτευσης, προκειμένου να καταγραφούν η προσαρμογή, η χρηστικότητα και η μακροπρόθεσμη ασφάλεια της συσκευής. Η ερευνητική ομάδα αναζητά επίσης επιπλέον εθελοντές που έχασαν την όρασή τους στην ενήλικη ζωή, αλλά είχαν φυσιολογική όραση τουλάχιστον κατά την πρώτη δεκαετία της ζωής τους.

Το πρόγραμμα ICVP αναπτύσσεται μέσω συνεργασίας μεταξύ του Illinois Institute of Technology, του Johns Hopkins University Wilmer Eye Institute, του University of Chicago και άλλων ερευνητικών συνεργατών, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών ιατρικών συσκευών και μικροηλεκτρονικής που υποστηρίζουν την κατασκευή και τις δοκιμές των εμφυτευμάτων.