Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ της τέταρτης αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια για τα play off της Euroleague, ο Έργκιν Αταμάν έκανε γνωστή την 12άδα της ομάδας του.

Σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα, ο Τούρκος τεχνικός προχώρησε σε μία αλλαγή, αφήνοντας εκτός τον Μάριους Γκριγκόνις.

Έτσι στην 12άδα εκτός από τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, συμπριλήφθηκε και ο Βασίλης Τολιόπουλος.

Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού:

Σορτς, Ναν, Γκραντ, Τολιόπουλος, Ρογκαβόπουλος, Όσμαν, Χουάντσο, Χέιζ-Ντέιβις, Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, Λεσόρ και Φαρίντ.