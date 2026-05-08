Την ώρα που ο κατηγορούμενος άκουγε στο δικαστήριο ότι κινδυνεύει με 30 χρόνια κάθειρξη, έστελνε φιλάκια στη γυναίκα του και έκανε διάφορες σαγηνευτικές χειρονομίες.

Κλείνοντας το μάτι και σηκώνοντας τα φρύδια, ο 29χρονος Μιχαήλ Μεχία-Νούνιεζ κοιτούσε τη σύζυγό του, αδιαφορώντας για τις σοβαρές κατηγορίες που τον βαραίνουν. Μάλιστα, η γυναίκα του ανταπέδωσε, κολακευμένη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ο 29χρονος μαζί με τον 27χρονο Άλαν Κρίστοφερ Σεντένο-Φερρέρ και τον 24χρονο Εννάιτ Αλέξις Σιρέτ-Παδίγια κατηγορούνται για μεγάλη ληστεία στις αρχές του έτους.

Τον Ιανουάριο, η παρέα εισέβαλε στο εμπορικό κέντρο Americana Manhasset της κομητείας Νάσο και ακινητοποίησε τους φύλακες, τους οποίους έδεσε με σχοινιά και tire ups. Στη συνέχεια, ανάγκασαν έναν σεκιουριτά να τους οδηγήσει στην αποθήκη, όπου έκλεψαν φορτηγό που μετέφερε προϊόντα της Apple, με την αξία τους να ξεπερνά το 1,2 εκατομμύριο δολάρια.

Το κατηγορητήριο ανέφερε ότι οι δράστες μετέφεραν τα κλοπιμαία σε ένα άλλο φορτηγό που είχαν νοικιάσει και τελικά τα έκρυψαν σε ένα διαμέρισμα, που χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο.

Η αστυνομία δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στα ίχνη τους, καθώς ο χώρος ήταν γεμάτος με τα δαχτυλικά τους αποτυπώματα, ενώ δεν έκρυψαν και τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

Πλέον, είναι αντιμέτωποι με 30 χρόνια κάθειρξη, ενώ μπορεί και να απελαθούν, καθώς όλοι τους είναι παράτυποι μετανάστες από τη Δομινικανή Δημοκρατία.