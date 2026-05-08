Με ανεβασμένη διάθεση και τον ανταγωνισμό των ζευγαριών να κορυφώνεται, το J2US και ο αγαπημένος Νίκος Κοκλώνης μας ετοιμάζουν αυτό το Σάββατο ένα ακόμη ανεβαστικό και απολαυστικό live, που μετατρέπεται στο μεγαλύτερο και διασκεδαστικότερο τηλεοπτικό πάρτυ, γεμάτο μουσική, αγαπημένους καλεσμένους … αλλά και την αδρεναλίνη να «χτυπάει κόκκινο»!



Καθώς η πορεία προς τον ημιτελικό και τον τελικό μπαίνει στην τελική ευθεία, κάθε εμφάνιση αποκτά ξεχωριστή σημασία και τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Η τράπουλα μοιράζεται απ’ την αρχή και τα ζευγάρια επιστρέφουν πιο έτοιμα αλλά παράλληλα και πιο αγχωμένα, ανεβάζοντας τον πήχη και διεκδικώντας αποφασιστικά τη θέση τους στην επόμενη φάση.



Το πιο λαμπερό show της ελληνικής τηλεόρασης υποδέχεται αυτή την εβδομάδα τη γνώριμή του, εκρηκτική Κέλλυ Κελεκίδου, που επιστρέφει στη σκηνή του αποφασισμένη να ξεσηκώσει το κοινό με ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες! Στη σκηνή του J2US ανεβαίνει και ο αγαπημένος στιχουργός και ερμηνευτής Βασίλης Δήμας, σε μια εμφάνιση με έντονο ρυθμό και ενέργεια.



Στην κριτική επιτροπή επιστρέφουν ως guests, ο Γιάννης Ζουγανέλης και η Μαρία Αλιφέρη, καθώς η χημεία που δημιούργησαν στο προηγούμενο live με τις εύστοχες προσεγγίσεις και τον ιδιαίτερο τρόπο που σχολίασαν τις εμφανίσεις, άφησε στίγμα και βελούδινη διάθεση.



Σταθερά στη θέση τους οι έμπειροι Βίκυ Σταυροπούλου, Σταμάτης Φασουλής και Καίτη Γαρμπή, που γνωρίζουν καλά και συμμετέχουν στην αγωνία των ζευγαριών σε αυτό το στάδιο και καλούνται να στηρίξουν την προσπάθειά τους αλλά και να κρίνουν, ταυτόχρονα, με ψυχραιμία και αξιοκρατικά κριτήρια. Επόμενο είναι να μη λείπουν οι στιγμές έντασης, διαφωνιών αλλά και γέλιου.

Όπως πάντα, στα backstage ο Τρύφωνας Σαμαράς και η Cinderella δίνουν το δικό τους χαρούμενο παλμό, καταγράφοντας αβίαστα και χωρίς …σενάριο, αυθόρμητες, αστείες και απολαυστικές στιγμές πίσω από τη σκηνή. Το J2US μπαίνει πλέον στην πιο κρίσιμη φάση του με το βλέμμα στραμμένο στον

ημιτελικό στις 21 Μαΐου και τον μεγάλο τελικό στις 23 Μαΐου, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την ένταση και την αγωνία.

Στο προηγούμενο live, η αλλαγή των coaches έφερε νέα δεδομένα και δοκίμασε τα ζευγάρια σε διαφορετικές συνθήκες. Οι νέοι συνδυασμοί ανέδειξαν απρόσμενες χημείες στη σκηνή, με ορισμένα ζευγάρια να ξεχωρίζουν, ενώ άλλα χρειάστηκαν χρόνο να προσαρμοστούν, γεγονός που οδήγησε και σε πιο απαιτητικές εμφανίσεις και αυστηρές κριτικές από την επιτροπή.



Με τον ανταγωνισμό να ανεβαίνει, τα ζευγάρια επιστρέφουν αυτό το Σάββατο πιο δυναμικά, έτοιμα να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Ποιοι θα καταφέρουν να ξεχωρίσουν αυτή τη φορά;



Τα τραγούδια της βραδιάς:



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΛΟΣ – ΔΑΝΙΕΛΑ ΧΑΤΖΗ