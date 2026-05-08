Σε καθεστώς αυξημένων μέτρων ασφαλείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί η μεταγωγή του 54χρονου καθ’ ομολογίαν δολοφόνου του 21χρονου Νικήτα και της συζύγου του στις φυλακές Κορυδαλλού, μετά το φονικό που έχει συγκλονίσει την Κρήτη και ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, το ζευγάρι θα μεταφερθεί στην Αττική υπό άκρα μυστικότητα, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για αντίποινα.

«Η γυναίκα του μπορούσε να σταματήσει το έγκλημα»

Ο θείος του αδικοχαμένου Νικήτα, που γνώριζε και τις δύο οικογένειες, μιλώντας στην κάμερα του ΣΚΑΪ υποστήριξε πως ο μόνος άνθρωπος που θα μπορούσε να αποτρέψει το φονικό ήταν η σύζυγος του 54χρονου. «Ο μόνος άνθρωπος που θα μπορούσε να σταματήσει αυτό το έγκλημα ήταν η γυναίκα του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ξεσπά ο πατέρας του 21χρονου

Συγκλονιστικές είναι και οι δηλώσεις του πατέρα του Νικήτα, ο οποίος κατηγορεί Αστυνομία και Δικαιοσύνη ότι δεν προστάτευσαν το παιδί του, παρά τις καταγγελίες που –όπως υποστηρίζει– είχαν προηγηθεί.

Μιλώντας στο Mega ανέφερε πως «αστυνομία και Δικαιοσύνη δεν προστάτεψαν το παιδί μου. Κανένας. Τα είχαμε καταγγείλει στην αστυνομία πριν γίνουν όλα αυτά. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, εγώ το παιδί μου το έχασα».

Όπως είπε, η οικογένεια δεχόταν απειλές και εκφοβισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Το μένος του 54χρονου αποτυπώνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και στην ιατροδικαστική εξέταση του 21χρονου. Η έκθεση φέρεται να καταγράφει ότι και οι έξι σφαίρες πέτυχαν τον Νικήτα στον κορμό. Από τα τραύματα τα πέντε είναι διαμπερή, το ένα είναι τυφλό, καθώς η βολίδα παραμένει στο σώμα και μία σφαίρα φαίνεται να την έχει δεχθεί πισώπλατα, καθώς εντοπίστηκε έγκαυμα στην πλάτη.

Οι ιατροδικαστές εκτιμούν ότι το θανατηφόρο τραύμα πιθανότατα βρίσκεται στην περιοχή του κορμού, κοντά στη μασχάλη. Παράλληλα, τέσσερις πυροβολισμοί φαίνεται να έγιναν από απόσταση περίπου 2 έως 3 μέτρων, ενώ δύο ακόμη εξετάζεται αν ήταν «χαριστικές βολές», καθώς φέρονται να ρίχθηκαν από πολύ μικρότερη απόσταση.