Νέα δεδομένα γύρω από τα UFO και τα λεγόμενα Μη Ταυτοποιημένα Ανώμαλα Φαινόμενα (UAP) φέρνουν στο φως οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τη δημοσιοποίηση δεκάδων αποχαρακτηρισμένων αρχείων από το αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου.

Ανάμεσα στα έγγραφα που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνονται και αναφορές από την Ελλάδα, με περιστατικά που καταγράφηκαν στο Αιγαίο από Αμερικανούς πιλότους και στρατιωτικούς αισθητήρες.

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η πρώτη «φουρνιά» εγγράφων αφορά νέα, μέχρι σήμερα αδημοσίευτα αρχεία για UFO/UAP, στο πλαίσιο της δέσμευσης για μεγαλύτερη διαφάνεια απέναντι στην κοινή γνώμη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί περιστατικό που καταγράφηκε τον Ιανουάριο του 2024 πάνω από την Ελλάδα. Σύμφωνα με την αναφορά του αμερικανικού Υπουργείου Πολέμου, χειριστής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εντόπισε άγνωστο αντικείμενο που κινούνταν με ταχύτητα περίπου 800 χιλιομέτρων την ώρα.

Ο πιλότος περιέγραψε το UAP ως «διαμαντοειδές», ενώ σημείωσε ότι ήταν ορατό μόνο μέσω αισθητήρα υπέρυθρης ακτινοβολίας μικρού μήκους κύματος (SWIR).

Η καταγραφή φέρεται να διήρκεσε περίπου δύο λεπτά.

Στην περιγραφή του βίντεο αναφέρεται ότι:

Το αντικείμενο εμφανιζόταν ως περιοχή υψηλής αντίθεσης στο κέντρο της οθόνης

Το σχήμα του έμοιαζε με «ανεστραμμένο δάκρυ»

Σε αλλαγή λειτουργίας του αισθητήρα προς το ορατό φάσμα, το αντικείμενο εξαφανιζόταν από το φόντο

Όταν ο αισθητήρας επέστρεφε σε λειτουργία SWIR, το ίχνος δεν μπορούσε να εντοπιστεί ξανά

Αναφορές και από το Αιγαίο το 2023

Στα αποχαρακτηρισμένα αρχεία περιλαμβάνεται ακόμη μία καταγραφή από τον Οκτώβριο του 2023 στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με την αναφορά, το αντικείμενο κινούνταν οριζόντια με συνεχείς αλλαγές κατεύθυνσης, ενώ οι χειριστές του αισθητήρα προσπαθούσαν να το παρακολουθήσουν μέσω ειδικών φίλτρων αντίθεσης.

Σε συγκεκριμένο σημείο της καταγραφής, το σύστημα «κλειδώνει» το αντικείμενο με μπλε σταυρόνημα, προτού χαθεί ξανά από το οπτικό πεδίο.

Το Πεντάγωνο δημοσιοποίησε απόρρητα έγγραφα για τα ΑΤΙΑ

Σε μία από τις πιο εντυπωσιακές αποκαλύψεις, δημοσιοποιήθηκαν και επικοινωνίες από την αποστολή Apollo 17, όπου αστροναύτες περιέγραφαν «φωτεινά αντικείμενα» να κινούνται έξω από το διαστημόπλοιο.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ γνωστοποίησε σήμερα ότι έδωσε στη δημοσιότητα μια πρώτη παρτίδα εγγράφων, που μέχρι τώρα χαρακτηρίζονταν απόρρητα, για τα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (ΑΤΙΑ ή UFO, όπως αποκαλούνταν παλαιότερα), ένα θέμα που συναρπάζει ακόμη και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα έγγραφα αυτά, που κρύβονταν ως αμυντικά μυστικά, τροφοδοτούσαν για καιρό, αδικαιολόγητα, εικασίες και ήρθε η ώρα ο αμερικανικός λαός να αποκτήσει απευθείας πρόσβαση» σε αυτά, ανέφερε ο υπουργός Πιτ Χέγκσεθ σε ανακοίνωσή του.

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει τον Φεβρουάριο ότι σκόπευε να δώσει εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες «να εντοπίσουν και να δημοσιοποιήσουν» τους φακέλους που διαθέτουν και αφορούν εξωγήινους και «μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα (UAP) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας PURSUE για μέγιστη διαφάνεια.

Σύμφωνα με το Associated Press, η πρώτη παρτίδα που αναρτήθηκε σε ειδική ιστοσελίδα του Πενταγώνου αποτελείται από 162 φακέλους, όπως παλαιά τηλεγραφήματα του υπουργείου Εξωτερικών, έγγραφα του FBI και απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες επανδρωμένων αποστολών της NASA στο διάστημα.

Ένα έγγραφο περιγράφει μια κατάθεση στο FBI ενός προσώπου που δηλώνει πιλότος μη επανδρωμένου αεροσκάφους και είπε ότι τον Σεπτέμβριο του 2023 είδε ένα «γραμμικό αντικείμενο» με τόσο έντονο φως που μπορούσε να διακρίνει «λωρίδες εντός του φωτός». Το αντικείμενο ήταν ορατό για 5-10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια το φως έσβησε και το αντικείμενο εξαφανίστηκε, σύμφωνα με την κατάθεση.

Ένα άλλο αρχείο είναι μια φωτογραφία της NASA από τη διαστημική αποστολή Apollo 17 του 1972 που δείχνει τρεις τελείες σε τριγωνικό σχηματισμό. Το Πεντάγωνο λέει στη λεζάντα ότι «δεν υπήρξε ομόφωνη άποψη για το είδος της ανωμαλίας» όμως μια νέα, προκαταρκτική ανάλυση αναφέρει ότι θα μπορούσε να είναι ένα «υλικό αντικείμενο».

Το Πεντάγωνο εργαζόταν για τον αποχαρακτηρισμό εγγράφων που σχετίζονται με UFO εδώ και χρόνια και το Κογκρέσο ίδρυσε το 2022 ένα γραφείο για τον αποχαρακτηρισμό υλικού. Η πρώτη του αναφορά, το 2024, αποκάλυψε εκατοντάδες νέα συμβάντα UAP αλλά δεν βρέθηκαν ενδείξεις ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ποτέ τη θέαση εξωγήινης τεχνολογίας.

Το Κογκρέσο διέταξε το Πεντάγωνο να δημοσιοποιήσει αρχεία δεκαετιών καθώς ορισμένοι στρατιωτικοί μίλησαν για τις εμπειρίες τους από επαφές με αεροσκάφη άγνωστης ταυτότητας. Μια ομάδα Ρεπουμπλικάνων πίεσε περαιτέρω, κατηγορώντας το υπουργείο Άμυνας ότι αποκρύπτει έγγραφα.

Σήμερα, ο Ρεπουμπλικάνος Τιμ Μπάρτσετ ευχαρίστησε τον Τραμπ επειδή «κράτησε τον λόγο του» για διαφάνεια, σημειώνοντας όμως ότι «θα χρειαστεί λίγος χρόνος» μέχρι να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως δώσει στη δημοσιότητα έγγραφα που σχετίζονται με τις δολοφονίες του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, του γερουσιαστή Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, όμως σε αυτά δεν αποκαλύφθηκαν γεγονότα πέραν των ήδη γνωστών.