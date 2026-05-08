Τη δημοσιοποίηση των πολυαναμενόμενων φακέλων που αφορούν θεάσεις UFO και πιθανές αναφορές σε εξωγήινη ζωή αναμένεται να ξεκινήσει από την Παρασκευή η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η έναρξη της διαδικασίας αποδέσμευσης των αρχείων γνωστοποιήθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Λευκό Οίκο, στην οποία συμμετείχε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τιμ Μπέρτσετ, μέλος της ειδικής ομάδας της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής που έχει αναλάβει τον αποχαρακτηρισμό ομοσπονδιακών μυστικών εγγράφων.

Όπως ανέφερε ο Μπέρτσετ, η πρώτη φάση της δημοσιοποίησης θα περιλαμβάνει υλικό από μαρτυρίες Αμερικανών στρατιωτικών πιλότων, καθώς και πιθανό οπτικό υλικό, όπως ένα βίντεο που σχετίζεται με άγνωστα εναέρια φαινόμενα. Το υλικό αυτό φέρεται να αφορά περιστατικά που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια επιχειρησιακών πτήσεων.

Οι αμερικανικές αρχές διευκρινίζουν ότι τα 46 βίντεο UFO που έχει ζητήσει το Κογκρέσο δεν θα συμπεριληφθούν στην πρώτη δημοσιοποίηση, καθώς η διαδικασία αποδέσμευσης θα γίνει σταδιακά και σε εβδομαδιαίες δόσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της δέσμευσης για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από άγνωστα εναέρια φαινόμενα, με τον Μπέρτσετ να δηλώνει ότι παρά τις αντιδράσεις ορισμένων μελών του Κογκρέσου, υπάρχει πρόθεση να προχωρήσει η διαδικασία. Όπως σημείωσε, «η διαφάνεια δεν θα έρθει μονομιάς, αλλά σταδιακά».