Την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα μέσα στο 2026 αποκάλυψε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, δίνοντας νέα διάσταση στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ενισχύοντας το διπλωματικό ενδιαφέρον για την περιοχή.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο δημοσιογράφος Φάνης Παπαθανασίου στην εκπομπή «Update» της ΕΡΤ, η πρέσβης γνωστοποίησε την προγραμματισμένη επίσκεψη κατά τη διάρκεια παρουσίας της στο Ραδιομέγαρο της Μεσογείων.

Όπως έγινε επίσης γνωστό, στις αρχές Ιουλίου αναμένεται να επισκεφτεί τη χώρα και ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, στο πλαίσιο επαφών που σχετίζονται με ζητήματα ασφάλειας και συνεργασίας.

Μάλιστα, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι η επίσκεψη του Τραμπ ενδέχεται να συνδυαστεί χρονικά με εκείνη του Χέγκσεθ, ειδικά ενόψει της επικείμενης μετάβασής τους στην Τουρκία

Μετά την επίσκεψη στην Ελλάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να ταξιδέψει στην Τουρκία για τη Σύνοδο Κορυφής του NATO, όπου θα συμμετάσχει μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.