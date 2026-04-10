Την ένταξη της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Πολιτειών της Εθνοφρουράς (SPP) και τη συνεργασία της με τη Φλόριντα χαιρέτισε με δήλωσή του ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής της πολιτείας Τζίμι Πατρώνης.

«Η συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας εισέρχεται σε ένα νέο κεφάλαιο», ανέφερε ο ομογενής νομοθέτης, συγχαίροντας τους ηγέτες που προώθησαν τη συμφωνία. Όπως σημείωσε «η συνεργασία με τη Φλόριντα ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και εμβαθύνει τη κοινή δέσμευση στην ελευθερία και στη δημοκρατία».

Σε αντίστοιχη ανάρτηση, η Εθνοφρουρά της Φλόριντα, αναδημοσιεύσε μήνυμα της πρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, σημειώνοντας «δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε τις καλύτερες μάχιμες δυνάμεις στον κόσμο, έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος».

The United States and Greece are bringing our partnership to a historic new level. I was honored to join Minister of Defense @NikosDendias today in announcing that Greece will be paired with the great State of Florida through the @USNationalGuard State Partnership Program. We are… pic.twitter.com/cubsY9fxBd — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) April 7, 2026

Σε ξεχωριστή ανάρτησή της στο Χ, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε αναφέρει ότι η ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα «ανεβάζει τη συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας σε ιστορικά νέο επίπεδο».

Το Εθνικό Γραφείο της Εθνοφρουράς συνδέει πολιτείες των ΗΠΑ με χώρες εταίρους μέσω του προγράμματος SPP, με αντικείμενο τη συνεργασία σε τομείς όπως η στρατιωτική εκπαίδευση, η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η διαχείριση κρίσεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.