Δυσκολεύτηκε αλλά τελικά η Φενέρμπαχτσε έκανε το 3-1 στην σειρά με την Ζαλγκίρις επικρατώντας στο Κάουνας στην παράταση με 94-90 και έκλεισε θέση στο Final 4 της Αθήνας.

Μάλιστα η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον έναν ημιτελικό της διοργάνωσης.

Η Φενέρμπαχτσε ήταν αυτή που ξεκίνησε δυνατά στο ματς και έφτασε σε νταμπλ-σκορ με 7-14 και κατάφερε να κλείσει την πρώτη περίοδο με 25-21.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Ζαλγκίρις ανέβασε την απόδοσή της και πλησιάσε την Φενέρ η οποία ωστόσο κράτησε το αποτέλεσμα και πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 42-47.

Στην τρίτη περίοδο με τρίποντα των Τουμπέλις και Φρανσίσκο συνέχισε να ανεβάζει τον ρυθμό της και έκλεισε τελικά την περίοδο μπροστά στο σκορ με 62-61.

Στην τέταρτη περίοδο οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο με τον Φρανσίσκο με δυο εύστοχες βολές να κάνει το 80-78 για την Ζαλγκίρις και τον Μπάλντγουϊν να ισοφαρίζει σε 80-80 και να στέλνει το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο μίλησε η εμπειρία της Φενέρμπαχτσε η οποία κατάφερε να πάρει τη νίκη με 94-90 και την πρόκριση στο Final 4 της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 21-25, 42-47, 62-61, 80-80 (κ.α.), 90-94

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ: Ουίλιαμς-Γκος 3, Φρανσίσκο 23 (11ασ.), Ράιτ 9 (7ρ.), Τουμπέλις 16, Λο 5, Σλέβα 11, Μπιρούτις, Μπουτκεβίτσιους 5, Σιρβίντις 3, Ουλανόβας 15.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ: Μπάλντγουϊν 14 (5ασ.), Μέλι 10 (9ρ.), Χόρτον Τάκερ 21, Μπόστον, Ντε Κολό 3, Μπιμπέροβιτς 11, Γιαντούνεν, Χολ 5, Σίλβα 8, Κόλσον 1, Μπιρτς 21 (13ρ.).