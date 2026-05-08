Ο Λουίς Ενρίκε την περσινή σεζόν την ανέβασε την Παρί Σεν Ζερμέν στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της, με την κατάκτηση του Champions League, ενώ έχει την ευκαιρία να το κάνει και πάλι φέτος απέναντι στην Άρσεναλ στην Βουδαπέστη.

Τόσο η περσινή πορεία των Γάλλων, όσο και η φετινή είναι αρκετές ώστε η διοίκηση να του προσφέρει νέο συμβόλαιο συνεργασίας.

Έτσι, όπως αναφέρουν στο εξωτερικό ο Λουίς Ενρίκε θα υπογράψει νέο συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, με τις ανακοινώσεις να έρχονται μετά από την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν.

O 56χρονος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Παρί Σεν Ζερμέν το καλοκαίρι του 2023, έχοντας κατακτήσει μαζί της τρία πρωταθλήματα, το Champions League και δύο Κύπελλα Γαλλίας.