Χειροπέδες σε έναν 17χρονο πέρασε η αστυνομία, καθώς ο έφηβος κατηγορείται ότι δολοφόνησε άστεγο για να γυρίσει βίντεο που θα αναρτούσε στο TikTok.

Το άγριο έγκλημα σημειώθηκε νυχτερινές ώρες πριν λίγες μέρες σε δρόμο κοντά στην Τάιμς Σκουέαρ και δράστης είναι ο Τζέιντεν Σάντσεζ, για τον οποίο εικάζεται ότι δεν έδρασε μόνος, αλλά μαζί με άλλους.

Ο έφηβος κρατώντας ένα νυστέρι μαχαίρωσε στην καρδιά τον 39χρονο Μπαέζ, έναν άστεγο που κοιμόταν στο δρόμο. Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του και τελικά ο νεαρός συνελήφθη λίγα 24ωρα αργότερα στο Μετρό, επειδή έπεσε σε ελεγκτές και δεν διέθετε εισιτήριο.

Ωστόσο, χωρίς να γνωρίζει τον αληθινό λόγο της σύλληψής του, αμέσως παραδέχτηκε την αλήθεια στους αστυνομικούς. Ο Σάντσεζ αποκάλυψε ότι έγινε δολοφόνος για χάρη ενός challenge στο TikTok, πιστεύοντας πως θα τον καθιστούσε διάσημο το σχετικό βίντεο όταν δημοσιευόταν στα social media.

Μόλις έμαθε τι είχε συμβεί όμως, άλλαξε στάση και πλέον δεν συνεργάζεται με την αστυνομία.

Scalpel-wielding teen busted in fatal Times Square stabbing of sleeping man— While in custody, Sanchez admitted to police that he attacked the victim as part of a sick TikTok trend meant to “mess with crackheads,” according to the sources.https://t.co/9OpLWpz24P — Norm Roulet (@NormRoulet) May 8, 2026

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ο 17χρονος υποστήριξε ότι βρέθηκε σε αυτοάμυνα, όταν ο 39χρονος δήθεν ξύπνησε και τον χαστούκισε χωρίς λόγο. «Φοβόμουν ότι είχε όπλο… Ήμουν σε αυτοάμυνα και είμαι παιδί», είπε μετά από επικοινωνία με τον δικηγόρο του.

Μάλιστα, έλεγε διαρκώς «φωνάξτε τη μαμά μου, θέλω τη μαμά μου» και όταν οι αστυνομικοί έψαξαν να τη βρουν, ανακάλυψαν ότι εννοούσε τη μητέρα της ανήλικης κοπέλας του, καθώς μένει μαζί τους και όχι στο σπίτι του.

Ο 17χρονος προφυλακίστηκε και η αστυνομία ψάχνει για συνεργούς, καθώς πιστεύει ότι δεν έδρασε μόνος, αλλά πως συμμετείχε σε πρόσφατες επιθέσεις, για τις οποίες εικάζεται ότι έγιναν με στόχο να γυριστούν βίντεο και να αναρτηθούν σε γνωστές πλατφόρμες.