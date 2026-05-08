Η Ρεάλ Μαδρίτης επέβαλε πρόστιμο ύψους 500.000 ευρώ στον Τσουαμενί και τον Βαλβέρδε για το επεισόδιο που είχαν, ενημερώνοντας παράλληλα πως το θέμα θεωρείται λήξαν μετά την απολογία τους.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ αναφέρει:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι, μετά τα γεγονότα που οδήγησαν στην έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας χθες εναντίον των παικτών μας, Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί, εμφανίστηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή της υπόθεσης.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης τους, οι παίκτες εξέφρασαν της βαθιά λύπη τους για ό,τι συνέβη και απολογήθηκαν ο ένας στον άλλον.

Επίσης, ζήτησαν συγγνώμη από τον σύλλογο, τους συμπαίκτες τους, το προπονητικό επιτελείο και τους οπαδούς. Αμφότεροι τέθηκαν στη διάθεση της Ρεάλ Μαδρίτης για να αποδεχτούν οποιαδήποτε κύρωση κρίνει κατάλληλη ο σύλλογος.

Δεδομένων αυτών των συνθηκών, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να επιβάλει πρόστιμο πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ σε κάθε παίκτη, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες».