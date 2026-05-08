Μια παλιά συσκευή ραδιοφώνου του 1930 στάθηκε η αφορμή για μια σπάνια προσωπική εξομολόγηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Κατά την επίσκεψή του στο Ραδιομέγαρο, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, του πρόσφερε το συγκεκριμένο κειμήλιο, προκαλώντας την άμεση συγκίνηση του Παναγιωτάτου.

Ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας γύρισε τον χρόνο πολλές δεκαετίες πίσω, θυμούμενος τα παιδικά του χρόνια στην Ίμβρο. Όπως εξομολογήθηκε, άκουγε τις ειδήσεις από ένα παρόμοιο ραδιόφωνο στο καφενείο του πατέρα του, σε μια εποχή που η πολύτεκνη οικογένειά του αντιμετώπιζε μεγάλες οικονομικές δυσκολίες.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον πρόεδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο, τη στιγμή που το ιστορικό ραδιόφωνο του 1930 «ζωντανεύει» μνήμες από την παιδική του ηλικία στην Ίμβρο

Ο πατέρας του αναγκαζόταν να κάνει πολλές δουλειές για να εξασφαλίσει τα προς το ζην και ο κ. Βαρθολομαίος, από πολύ μικρή ηλικία, βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό του βοηθώντας τον καθημερινά.

Η άγνωστη στιγμή με τον Πάπα Φραγκίσκο

Όταν οι κάμερες έσβησαν και η συζήτηση συνεχίστηκε σε στενό κύκλο στο γραφείο της προεδρίας, ο Πατριάρχης αναφέρθηκε με συναισθηματική φόρτιση σε σταθμούς της 35χρονης θητείας του στον Οικουμενικό Θρόνο. Μία από τις πιο δυνατές στιγμές που μοιράστηκε ήταν η ενθρόνιση του Πάπα Φραγκίσκου στο Βατικανό πριν από 13 χρόνια.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο τότε Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ζήτησε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη να ευλογήσει την ανάληψη των καθηκόντων του, μια κίνηση υψηλού συμβολισμού που παραμένει χαραγμένη στη μνήμη του.

Ενημέρωση μέσω ERTFLIX και ο ρόλος της ΕΡΤ3

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι, παρά το ότι ο ίδιος δεν διαθέτει κινητό τηλέφωνο, παραμένει πλήρως ενημερωμένος για τις ψηφιακές εξελίξεις. Ο Πατριάρχης υπογράμμισε τη σημασία των νέων μέσων και της πλατφόρμας ERTFLIX, σημειώνοντας ότι συμβάλλουν ουσιαστικά στη διάδοση των μηνυμάτων της Εκκλησίας.

Παράλληλα, εξήρε το έργο της ΕΡΤ3 για τη μετάδοση των Πατριαρχικών Λειτουργιών, τονίζοντας ότι αυτή η σύνδεση κρατά ισχυρούς τους δεσμούς του Πατριαρχείου με τον Ελληνισμό σε κάθε γωνιά του πλανήτη.