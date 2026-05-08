Δισεκατομμυριούχος είναι διατεθειμένος να διαθέσει σημαντικό μέρος της περιουσίας του μόνο και μόνο για να αποκτήσει ένα μικρό μερίδιο του OnlyFans, καθώς η πλατφόρμα αποτελεί παγκόσμια επιτυχία, έχοντας μπει σε κάθε σπίτι.

Ο Αυστραλός Τζέιμς Πάκερ, με καθαρή περιουσία που ανέρχεται σε σχεδόν 5 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (3,6 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), συγκαταλέγεται μεταξύ των πλουσιότερων ανθρώπων της Αυστραλίας, μετά την πώληση των μέσων μαζικής ενημέρωσης της οικογένειάς του και του μεγάλου μεριδίου του στην αυτοκρατορία τυχερών παιχνιδιών Crown Resorts στον όμιλο ιδιωτικών επενδύσεων Blackstone.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ο Πάκερ συγκαταλέγεται στους επενδυτές που έχουν δηλώσει πρόθεση να υποστηρίξουν τη συμφωνία της Architect Capital για την απόκτηση μειοψηφικού μεριδίου στο OnlyFans. Πηγές με γνώση του θέματος, υποστήριξαν ότι το OnlyFans συμφώνησε να πουλήσει μερίδιο περίπου 15% στην Architect Capital, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, με αποτίμηση 3,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι FT έγραψαν ότι παρά την απόφαση να πωληθεί μερίδιο της εταιρείας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ο έλεγχος της εταιρείας θα βρίσκεται στα χέρια της Κέιτι Ραντβίνσκι, χήρας του ιδιοκτήτη του OnlyFans, Λέο Ραντβίνσκι.

Ο Ουκρανοαμερικανός επιχειρηματίας είχε εξαγοράσει το 2018 την Fenix International, την εταιρεία που κατέχει και διαχειρίζεται την OnlyFans, αλλά τα τελευταία χρόνια διαπραγματευόταν για πώληση μεριδίου. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις διεξάγονταν με δυσκολία, καθώς ο Ραντβίνσκι έδινε μάχη με τον καρκίνο και το πρόσφατο χρονικό διάστημα οι συζητήσεις είχαν «παγώσει» τελείως.

Οι τελικές λεπτομέρειες της συμφωνίας βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση, αλλά συνολικά η συμφωνία είναι ένα βήμα πριν τις τελικές υπογραφές, τόνισαν πηγές με γνώση του θέματος.

Όσον αφορά την απόφαση το OnlyFans να πουλήσει μερίδιο στην Architect Capital, άτομα από επενδυτικούς κύκλους υποστήριξαν ότι η πλατφόρμα ευελπιστεί σε συνεργασία με τον νέο συνεργάτη για τη δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ώστε η πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες να διεξάγεται με διαφορετικό τρόπο.

«Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη συνεργασία με μια τράπεζα ή τη δημιουργία δικών της υπηρεσιών», ανέφερε σχετική πηγή, επισημαίνοντας την εμπειρία που διαθέτει η Architect στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ως ευκαιρία για την αύξηση των εσόδων του OnlyFans.