Η πλατφόρμα streaming OnlyFans, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και ευρέως χρησιμοποιούμενη από εργαζόμενους στο σεξ, βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για την πώληση μειοψηφικού πακέτου μετοχών, σε μια κίνηση που αποτιμά την εταιρεία σε περισσότερα από 3 δισ. δολάρια, μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη της τον περασμένο μήνα.

Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση, η εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την πώληση ποσοστού μικρότερου του 20% στην Architect Capital, ένα επενδυτικό fund με έδρα το Σαν Φρανσίσκο.

Η υπό συζήτηση πώληση έρχεται έπειτα από χρόνια αποσπασματικών προσπαθειών για την προσέλκυση εξωτερικών επενδύσεων στην OnlyFans, οι οποίες τους τελευταίους μήνες επισκιάστηκαν από τη μάχη του ιδιοκτήτη Λεονίντ Ραντβίνσκι με τον καρκίνο. Ο Ραντβίνσκι πέθανε στα τέλη Μαρτίου.

Τρία πρόσωπα με γνώση της κατάστασης ανέφεραν ότι η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί ακόμη και μέσα στον επόμενο μήνα, αν και δεν αποκλείονται εμπόδια της τελευταίας στιγμής. Η εν λόγω συμφωνία αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο και για μελλοντικές πωλήσεις μετοχών.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, ο έλεγχος της OnlyFans θα παραμείνει στο οικογενειακό trust που κατέχει πλέον τις μετοχές του Ραντβίνσκι, σύμφωνα με τους Financial Times. Το trust αυτό ηγείται η χήρα του, Κέιτι Ραντβίνσκι, η οποία επιβλέπει τη διαδικασία πώλησης από την περίοδο της ασθένειας και μετά τον θάνατό του.

Πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στις διαπραγματεύσεις ανέφερε ότι η συμφωνία αναμένεται να προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στην επιχείρηση, η οποία παραμένει ιδιαίτερα κερδοφόρα. Μόνο το περασμένο έτος, η OnlyFans κατέβαλε μερίσματα-ρεκόρ ύψους 701 εκατ. δολαρίων.

Η εταιρεία είχε επιδιώξει αποτίμηση άνω των 5 δισ. δολαρίων όταν εξέταζε το ενδεχόμενο πώλησης πλειοψηφικού πακέτου, ωστόσο η απόφαση για διάθεση μικρότερου ποσοστού χωρίς δικαιώματα ελέγχου μείωσε την αξία του προς πώληση μεριδίου.

Η Architect είχε εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την OnlyFans για την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου στα τέλη του περασμένου έτους, όπως είχε αναφέρει η Wall Street Journal. Παράλληλα, ενδιαφέρον είχαν εκδηλώσει και άλλοι επενδυτές, μεταξύ των οποίων η επενδυτική εταιρεία Forest Road Company με έδρα το Λος Άντζελες, με τη στήριξη των Βρετανών δισεκατομμυριούχων Ντέιβιντ και Σάιμον Ρούμπεν.

Ο Ραντβίνσκι θεωρείται ότι μετέβαλε ριζικά τη βιομηχανία πορνογραφικού περιεχομένου ως επικεφαλής της OnlyFans, δημιουργώντας μία από τις πιο επιτυχημένες νεοφυείς επιχειρήσεις της Βρετανίας. Το 2024, η πλατφόρμα κατέγραψε έσοδα 7,2 δισ. δολαρίων από χρήστες που πληρώνουν συνδρομές σε δημιουργούς περιεχομένου, καθώς και φιλοδωρήματα και πληρωμές για ειδικά αιτήματα.

Ο θάνατός του σε ηλικία 43 ετών άφησε αβέβαιο το μέλλον μιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας αξίας δισεκατομμυρίων. Ο Ουκρανοαμερικανός επιχειρηματίας είχε αποκτήσει το 2018 την Fenix International, την εταιρεία που κατέχει και λειτουργεί την OnlyFans.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η OnlyFans αναμένεται να συνεργαστεί με την Architect για την ανάπτυξη νέων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και προϊόντων προς τους δημιουργούς περιεχομένου, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες.

Η Architect έχει χρηματοδοτήσει τη συμφωνία με τη στήριξη και άλλων επενδυτών μέσω ειδικού επενδυτικού οχήματος. Η OnlyFans αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ η Architect δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε σχετικό αίτημα για σχόλιο.