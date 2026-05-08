Μια εκτεταμένη πιθανή πετρελαιοκηλίδα έχει εντοπιστεί στη θάλασσα, κοντά στο νησί Χαργκ στον Περσικό Κόλπο, βασικό κόμβο των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, σε μια συγκυρία έντονης στρατιωτικής έντασης και ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ.

Δορυφορικές λήψεις των Sentinel-1, Sentinel-2 και Sentinel-3 του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus, μεταξύ 6 και 8 Μαΐου, αποτυπώνουν μια μεγάλη γκριζόλευκη κηλίδα στα δυτικά του νησιού Χαργκ, μήκους περίπου 8 χιλιομέτρων, η οποία εκτείνεται σε θαλάσσια ζώνη δεκάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Ο Λίον Μόρλαντ, ερευνητής στο Παρατηρητήριο Συγκρούσεων και Περιβάλλοντος, εκτιμά ότι η κηλίδα καλύπτει περίπου 45 τετραγωνικά χιλιόμετρα και «εκ πρώτης όψεως φαίνεται συμβατή με πετρέλαιο», με βάση τα χαρακτηριστικά της στην επιφάνεια της θάλασσας και τον τρόπο που αποτυπώνεται στα ραντάρ και τις οπτικές λήψεις. Ο Λουί Γκοντάρ, συνιδρυτής της εταιρείας ανάλυσης Data Desk, συμφωνεί ότι οι εικόνες παραπέμπουν σε πετρελαιοκηλίδα και σημειώνει ότι πιθανότατα πρόκειται για τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί από την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν πριν από περίπου 70 ημέρες.

Προς το παρόν, η αιτία της διαρροής παραμένει άγνωστη: δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις στις εικόνες για νέο σημείο εκροής στις 8 Μαΐου, γεγονός που αφήνει ανοιχτά σενάρια είτε για παλαιότερη διαρροή που έχει απλωθεί, είτε για ζημιά σε υποδομή ή πλοίο σε προγενέστερο χρόνο. Ο Μόρλαντ επισημαίνει ότι απαιτούνται πρόσθετα δεδομένα και επιτόπιοι έλεγχοι για να επιβεβαιωθεί ο τύπος του ρυπαντικού φορτίου και η ακριβής προέλευση.

Το νησί Χαργκ είναι ο κύριος κόμβος εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, απ’ όπου διέρχεται περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού, μεγάλο μέρος των οποίων κατευθύνεται στην Κίνα. Στην τρέχουσα σύγκρουση, οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι έχουν πλήξει στρατιωτικούς στόχους στο νησί, ενώ από τον Απρίλιο έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια και μερικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, επιχειρώντας να εμποδίσουν την είσοδο και έξοδο δεξαμενόπλοιων προς και από το Ιράν.

Στο πλαίσιο αυτό, αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις έχουν εμπλακεί επανειλημμένα σε επεισόδια στην περιοχή του Κόλπου, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων ή δολιοφθορών σε ενεργειακές υποδομές.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο αμερικανικός στρατός ούτε η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη έχουν ανταποκριθεί σε αιτήματα διεθνών μέσων για σχολιασμό των δορυφορικών εικόνων, αφήνοντας αναπάντητο το ερώτημα αν η πιθανή πετρελαιοκηλίδα συνδέεται με στρατιωτικό πλήγμα, τεχνική βλάβη ή ατύχημα στη θαλάσσια μεταφορά.