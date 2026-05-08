Μια σπουδαία αλλαγή που βελτιώνει θεαματικά την καθημερινότητα χιλιάδων ασθενών είναι πλέον πραγματικότητα, καθώς η διάθεση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) ξεκίνησε από τα φαρμακεία της γειτονιάς, βάζοντας οριστικό τέλος στις εξαντλητικές ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης βρέθηκε σε φαρμακείο στη Νέα Ερυθραία, όπου ο πρώτος δικαιούχος, ένας ασθενής με πολλαπλή σκλήρυνση, χαρακτήρισε τη ρύθμιση ως πραγματική λύτρωση.

Η νέα διαδικασία προσφέρει άμεση πρόσβαση σε κρίσιμες θεραπείες δίπλα στο σπίτι του κάθε πολίτη, διασφαλίζοντας την αξιοπρέπεια και την ταχύτητα που απαιτείται για την αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων. Πρόκειται για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση με επίκεντρο τον άνθρωπο και την υγεία.

«Έχω πολλαπλή σκλήρυνση, είναι τομή για μένα, ήταν φοβερή ταλαιπωρία»

Ο Πάνος Αγγελετόπουλος, επιχειρηματίας που δίνει τη δική του μάχη με την πολλαπλή σκλήρυνση εδώ και δύο δεκαετίες, μίλησε στο Orange Press Agency για το πώς αυτή η μεταρρύθμιση αλλάζει τα δεδομένα της ζωής του.



«Είμαι ο Πάνος Αγγελετόπουλος και είμαι επιχειρηματίας. Πολλαπλή σκλήρυνση έχω, τη γνωστή σκλήρυνση κατά πλάκας, εδώ και είκοσι χρόνια σχεδόν και είμαι σε μία κατάσταση όπου έχω ανάγκη από φάρμακα υψηλού κόστους. Είναι τομή, όχι μόνο για μένα, για χιλιάδες ανθρώπους. Γιατί ήταν πολύ μεγάλη η ταλαιπωρία αυτή που οι συνταξιούχοι, κυρίως άνθρωποι μεγάλοι και άρρωστοι, τρώγανε για να πάρουν τα φάρμακά τους. Ήταν φοβερή ταλαιπωρία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Αγγελετόπουλος περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο την αντίθεση ανάμεσα στην παλιά και τη νέα πραγματικότητα, τονίζοντας τη σημασία της απλότητας στη διαδικασία. «Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Κάποιοι μπορεί να έχουν πεθάνει κιόλας από αυτή την ταλαιπωρία της προμήθειας των φαρμάκων. Πηγαίνοντας ας πούμε σε ένα φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ, περιμένοντας στην ουρά, σε ένα κλειστό χώρο. Φαντάσου τώρα εσείς ας πούμε θέλετε να πάτε να πάρετε ένα φάρμακο και σας ενοχλεί να περιμένετε πέντε λεπτά. Στο φανάρι ο άλλος κορνάρει για να περάσει πρώτος και πάνε τα ανθρωπάκια που είναι σε μια πολύ άσχημη ψυχολογική και σωματική κατάσταση και περιμένουν με τις ώρες» σημειώνει.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, ο κ. Αγγελετόπουλος λέει ότι «είναι απλή. Δηλαδή μπαίνεις σε ένα site, δηλώνεις ότι θέλεις το φάρμακο, δηλώνεις το φαρμακείο και σε ειδοποιεί το φαρμακείο ‘το φάρμακο κύριε ήρθε’».

Πώς λειτουργεί η νέα διαδικασία και ποιοι ωφελούνται

Η μεταρρύθμιση, που ξεκίνησε να υλοποιείται σταδιακά από τον περασμένο Φεβρουάριο, αφορά ήδη περίπου 67.000 ασφαλισμένους από τους 180.000 που λαμβάνουν σταθερά Φάρμακα Υψηλού Κόστους. Η διαδικασία είναι ψηφιακή και η παραλαβή γίνεται με μηδενική συμμετοχή για τον ασθενή.



Στην πρώτη φάση εντάχθηκαν αντικαρκινικές θεραπείες και φάρμακα για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, ενώ από τον Απρίλιο προστέθηκαν βιολογικοί παράγοντες για ρευματοπάθειες. Μέσα στον επόμενο μήνα, το πρόγραμμα αναμένεται να επεκταθεί σε ασθενείς με ηπατίτιδα Β και άσθμα, καλύπτοντας επιπλέον 18.000 άτομα.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Απεγκλωβίζονται από τις ουρές οι άνθρωποι που παίρνουν Φάρμακα Υψηλού Κόστους»

Κατά την επίσκεψή του, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σημείωσε ότι ο στόχος ήταν να ικανοποιηθεί ένα αίτημα δεκαετιών, συνδυάζοντας την ευκολία με την επιστημονική επίβλεψη.

«Οι άνθρωποι που δικαιούνται να παίρνουν Φάρμακα Υψηλού Κόστους θα απεγκλωβιστούν επιτέλους από τις ουρές και τις πολύωρες αναμονές των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ. Τα φάρμακα αυτά είναι για σοβαρές ασθένειες και η απουσία του φαρμακοποιού πάντα μας δημιουργούσε μία ανησυχία» σημείωσε ο υπουργός και προσέθεσε:

«Ο φαρμακοποιός είναι η εξασφάλιση ότι ο τρόπος χορήγησης θα γίνει με τον ενδεδειγμένο επιστημονικά τρόπο και οι παρενέργειές του θα είναι όσο το δυνατόν λιγότερες. Είναι από αυτές τις μικρές αλλαγές, που όμως μπορεί να είναι πολύ μεγάλες για τη ζωή κάποιων ανθρώπων στην καθημερινότητά τους».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς, έκανε λόγο για έναν «επαναπατρισμό» των φαρμάκων εκεί που ανήκουν, δηλαδή στη γειτονιά του ασθενή:



«Επισημοποιούμε τον επαναπατρισμό των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα φαρμακεία της γειτονιάς, ώστε ο ασθενής να μην ταλαιπωρείται από τις ουρές της ντροπής. Διαθέτουμε 10.700 σημεία διανομής σε όλη την Ελλάδα, από τα πιο απομακρυσμένα νησιά μέχρι τις παραμεθόριες περιοχές».

