Σε εκκρεμότητα παραμένει εδώ και επτά μήνες η διάθεση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τα ιδιωτικά φαρμακεία, σύμφωνα με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ). Παρά τις επίσημες εξαγγελίες του υπουργείου Υγείας τον Ιούνιο του 2025, η σχετική ρύθμιση δεν έχει ενεργοποιηθεί, προκαλώντας αναμονή και ταλαιπωρία σε ασθενείς και φαρμακοποιούς.

Αποτέλεσμα της καθυστέρησης, σύμφωνα με τον ΦΣΘ, είναι «η ταλαιπωρία των ασθενών, οι οποίοι συνεχίζουν να συνωστίζονται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, ενώ δεν είναι ικανοποιημένοι και από την κατ’ οίκον διανομή των ΦΥΚ».

Τα φάρμακα που προβλέπεται να διατίθενται μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων αφορούν -μεταξύ άλλων- ογκολογικούς ασθενείς, ασθενείς με ηπατίτιδα Β και D, άσθμα και σκλήρυνση κατά πλάκας, καθώς και ασθενείς που λαμβάνουν αντινεοπλασματικούς παράγοντες. Πρόκειται για θεραπευτικές κατηγορίες που, σύμφωνα με τον ΦΣΘ, αντιστοιχούν σε περίπου 67.000 συνταγές τον μήνα.

Όπως επισημαίνει ο ΦΣΘ, καθημερινά ασθενείς προσέρχονται στα φαρμακεία της γειτονιάς τους, ρωτώντας πότε θα μπορούν να προμηθεύονται τα απαραίτητα φάρμακά τους από εκεί. Πολλοί φτάνουν ακόμη και με τις συνταγές στα χέρια, για να λάβουν την απάντηση ότι η διαδικασία δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί.

«Χρειάστηκαν σχεδόν επτά μήνες για να εκδοθεί η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 6333/27.11.2025), η οποία προβλέπει τις προϋποθέσεις για τη διακίνηση και εκτέλεση των ΦΥΚ στα ιδιωτικά φαρμακεία. Ωστόσο, οι ασθενείς είναι αναγκασμένοι να κάνουν υπομονή μέχρι να υλοποιηθεί η απόφαση», αναφέρει ο πρόεδρος του ΦΣΘ, Διονύσιος Ευγενίδης, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Όπως διευκρινίζει, αν και στο ΦΕΚ ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης ισχύος η 1η Δεκεμβρίου 2025, η διάθεση των ΦΥΚ θα ενεργοποιηθεί σταδιακά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ. Μέχρι τότε, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΦΣΘ, οι ασθενείς συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται, καθώς απαιτείται η υπογραφή της συλλογικής σύμβασης μεταξύ Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και ΕΟΠΥΥ, αλλά και η τεχνική παραμετροποίηση της σχετικής πλατφόρμας.

Σύμφωνα με τον κ. Ευγενίδη, καθυστερήσεις υπάρχουν και στην υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας (ΟΣΦΕ) και του ΕΟΠΥΥ για τη διακίνηση των ΦΥΚ, μέσω των συνεταιριστικών φαρμακαποθηκών.