Ελεύθεροι υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 19χρονος και ο 21χρονος που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μέσω social media. Οι δύο νεαροί αρνήθηκαν κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή με το σύγχρονο δίκτυο διανομής, υποστηρίζοντας πως δεν έχουν καμία σχέση με τα επίμαχα QR codes που εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ.



Παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών για τη χρήση κρυπτογραφημένων εφαρμογών, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την απελευθέρωσή τους με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα. Η υπόθεση που συνδυάζει την τεχνολογία με τα κυκλώματα της νύχτας συνεχίζει να προκαλεί αίσθηση, καθώς η έρευνα για την ταυτότητα των εγκεφάλων παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.



Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με την οποία οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται πως είχαν αναπτύξει δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας. Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές επικοινωνούσαν ηλεκτρονικά με τους διακινητές, ενώ υπήρχε δυνατότητα πληρωμής ακόμη και με ανώνυμα μέσα, όπως κρυπτονομίσματα.



Κατά την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε επιπλέον ότι σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης είχαν τοποθετηθεί αυτοκόλλητα με QR codes, τα οποία οδηγούσαν απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι επικοινωνίας με συγκεκριμένους διαχειριστές διακινητές για παραγγελίες ναρκωτικών. Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.



Στην κατοχή του 21 ετών κατηγορούμενου, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., βρέθηκαν δύο χειραποσκευές που περιείχαν επτά συσκευασίες με συνολικά 107 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 227 κενές συσκευασίες, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 48 διαφημιστικά αυτοκόλλητα με QR code, το ποσό των 250 ευρώ και τρεις κουκούλες τύπου full face, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.