Μια ακόμη τιμητική διάκριση γνώρισε ο Ολυμπιακός, καθώς η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πολυαθλητικών Σωματείων (EMCA) συμπεριέλαβε τους Πειραιώτες μαζί με την Σπόρτινγκ και την Μπαρτσελόνα στους κορυφαίους συλλόγους του παγκόσμιου αθλητισμού.

Η EMCA αναφέρει πως η Σπόρτινγκ ξεχωρίζει σε 40 ενεργά τμήματα με πάνω από 22.000 τίτλους σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο, ενώ ο Ολυμπιακός παραμένει ο σύλλογος με τους περισσότερους τίτλους παγκοσμίως στα ιστορικότερα Ολυμπιακά αθλήματα.

Παράλληλα η Μπαρτσελόνα μετράει περισσότερους από 46 τίτλους σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα διάφορα τμήματά της.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Εμπνευσμένοι από μια πρόσφατη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των φιλάθλων της Σπόρτινγκ, γιορτάζουμε την κυριαρχία των μελών μας στην κορυφή του ευρωπαϊκού πολυαθλητισμού, δίπλα στους πιο εμβληματικούς συλλόγους του κόσμου.

Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. και η Σπόρτινγκ, ιδρυτικά μέλη της EMCA, παρουσιάζονται μαζί με την Μπαρτσελόνα ως «Οι Τρεις Μεγαλοπρεπείς» του παγκόσμιου αθλητισμού.

Η Σπόρτινγκ ξεχωρίζει για τον ιστορικό πολυαθλητικό της χαρακτήρα, διατηρώντας περίπου 40 ενεργά αθλήματα και μετρώντας πάνω από 22.000 τίτλους σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο.

Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. παραμένει ο παγκόσμιος κάτοχος ρεκόρ στον υψηλότερο αριθμό τίτλων στα ιστορικότερα Ολυμπιακά αθλήματα, έχοντας ξεπεράσει τα 340 τρόπαια σε εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων 48 πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου. Ο σύλλογος του Πειραιά έχει στην «τροπαιοθήκη» του 18 ευρωπαϊκούς τίτλους σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο.

Η Μπαρτσελόνα αναγνωρίζεται ως το παγκόσμιο σημείο αναφοράς στα επαγγελματικά αθλήματα υψηλής προβολής, έχοντας κατακτήσει περισσότερους από 46 τίτλους πρωταθλημάτων Ευρώπης στα διάφορα τμήματά της.⁠

Αυτή η αναγνώριση αναδεικνύει τη διαχρονική δύναμη και τη τεράστια επιρροή των πολυαθλητικών συλλόγων στο παγκόσμιο αθλητικό τοπίο».