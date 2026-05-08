Ένα δάχτυλο στον πρωκτό ήταν αρκετό για να σώσει τη ζωή ενός ασθενούς που πήγε στα επείγοντα με έντονη αδιαθεσία.

Ένας 29χρονος άνδρας από το Κουίνς παρουσίασε ταχυκαρδία αργά το βράδυ επιστρέφοντας σπίτι του και εισήχθη επειγόντως στα επείγοντα, με ρυθμό 140 παλμών ανά λεπτό, πολύ υψηλότερο από τον μέσο καρδιακό ρυθμό που κυμαίνεται από 60 έως 100 παλμούς.

Δεδομένου ότι δεν είχε ιστορικό καρδιακών προβλημάτων, ούτε συμπτώματα καρδιακής προσβολής, έπρεπε να διενεργηθούν μια σειρά από εξετάσεις για να αποκλειστούν μερικά ενδεχόμενα και να βρεθεί τι έχει.

Τότε, ο γιατρός του προχώρησε σε μια απροσδόκητη κίνηση. Η New York Post έγραψε πως αντί να προχωρήσει σε εξετάσεις, ο γιατρός φορώντας το χειρουργικό του γάντι έβαλε δάχτυλο στον πρωκτό του 29χρονου, σώζοντας τελικά τη ζωή του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επιβραδυνθεί ο καρδιακός ρυθμός του ασθενούς στους 80 παλμούς ανά λεπτό και να εξαφανιστεί η ταχυκαρδία.

Η συγκεκριμένη εξέταση λοιπόν, επηρέασε το νευρικό σύστημα του άνδρα διεγείροντας το πνευμονογαστρικό νεύρο, το μακρύτερο κρανιακό νεύρο του σώματος, το οποίο συνδέει τον εγκέφαλο με σημαντικά όργανα όπως οι πνεύμονες, το έντερο και η καρδιά.

Η διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου αύξησε τη δραστηριότητα του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, με αποτέλεσμα να επιβραδυνθεί η ηλεκτρική αγωγή στην καρδιά και να μειωθούν οι παλμοί.

Ύστερα, υποβλήθηκε σε ηλεκτροκαρδιογράφημα, το οποίο εντόπισε σημάδια κολπικής μαρμαρυγής, μιας αρρυθμίας των κόλπων που προκαλεί μη φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό.

Τι είναι η κολπική μαρμαρυγή

Η κολπική μαρμαρυγή είναι η πιο συχνή μορφή αρρυθμίας (αποτελεί περίπου το 1/3 όλων των αρρυθμιών) και συνήθως παρουσιάζεται στις μεγαλύτερες ηλικίες, με τους νέους να αποτελούν ελάχιστες περιπτώσεις.

Κατά τη διάρκεια της κολπικής μαρμαρυγής, οι δύο ανώτερες και οπίσθιες κοιλότητες της καρδιάς χτυπούν χαοτικά και ακανόνιστα, χωρίς να συντονίζονται με τις δύο κατώτερες και πρόσθιες κοιλότητες της καρδιάς. Έτσι, ο μη φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιακής ανεπάρκειας και άλλων επιπλοκών που σχετίζονται με την καρδιά.