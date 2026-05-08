Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να υπεραμυνθεί του διπλασιασμού του κόστους για τη νέα αίθουσα χορού, το ballroom, στον Λευκό Οίκο, καθώς, παρά τις αρχικές υποσχέσεις για ιδιωτικές δωρεές, το σχέδιο των Ρεπουμπλικανών προβλέπει πλέον ένα δισεκατομμύριο δολάρια από το δημόσιο ταμείο για τη Μυστική Υπηρεσία, μέρος των οποίων θα καλύψει την κατασκευή του ballroom.



Ο Τραμπ υποστηρίζει πως το έργο θα κοστίσει λιγότερα από 400 εκατομμύρια, δικαιολογώντας την αύξηση λόγω του διπλάσιου μεγέθους και της «ύψιστης ποιότητας» του κτιρίου, που θα φιλοξενεί μελλοντικές ορκωμοσίες. Οι Δημοκρατικοί κάνουν λόγο για ένα προκλητικό «έργο ματαιοδοξίας» την ώρα που οι πολίτες παλεύουν να επιβιώσουν, ενώ η αφορμή για την επίσπευση των εργασιών δόθηκε μετά το πρόσφατο περιστατικό ασφαλείας στο δείπνο των ανταποκριτών.

Ο παρουσιαστής του «Late Show», Στίβεν Κολμπέρ, εξέθεσε τις υποσχέσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την προγραμματισμένη αίθουσα χορού (ballroom) του Λευκού Οίκου, αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων, αφού οι Ρεπουμπλικάνοι συμπεριέλαβαν 1 δισεκατομμύριο δολάρια για το έργο στο πακέτο δημοσιονομικής εξισορρόπησης που δόθηκε στη δημοσιότητα.



«Εντάξει, ξέρω ότι είναι δύσκολο να συλλάβει κανείς το μέγεθος ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων», είπε ο Κολμπέρ. «Από την αρχή αυτής της ιστορίας, ο Τραμπ είχε μια ακλόνητη υπόσχεση για την αίθουσα χορού του».



Στη συνέχεια, ο Κολμπέρ πρόβαλε ένα μονταρισμένο βίντεο με τον Τραμπ να υπόσχεται ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν χρήματα των φορολογουμένων για την κατασκευή της αίθουσας.



«Παρεμπιπτόντως, μηδέν δολάρια θα δαπανηθούν από την κυβέρνηση, μηδέν», έλεγε ο Τραμπ σε ένα απόσπασμα.

«Είναι όλα από δωρεές, πλούσιοι άνθρωποι και κόσμος βάζουν τα χρήματα, μηδέν δολάρια των φορολογουμένων», ισχυριζόταν σε ένα άλλο.

«Τι ειρωνεία», σχολίασε ο Κολμπέρ. «Για να πεις τόσο εξόφθαλμα ψέματα χρειάζονται μεγάλα ‘κότσια’. Και ακόμα δεν έχει χτίσει την αίθουσα για να τα αποθηκεύσει».



Μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος επέμεινε διπλά στο επιχείρημα ότι η αίθουσα χορού είναι απαραίτητη για λόγους ασφαλείας.



Οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο ακολούθησαν το παράδειγμά του, χρησιμοποιώντας το πολιτικό κεφάλαιο που φαίνεται να απέκτησαν στον απόηχο των πυροβολισμών για να προωθήσουν το αίτημα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για την αίθουσα.



Καθώς το πακέτο δημοσιονομικής εξισορρόπησης χρειάζεται μόνο την απλή πλειοψηφία στη Γερουσία για να εγκριθεί και δεν υπόκειται σε διαδικασίες κωλυσιεργίας (filibuster), ο Τραμπ πιθανότατα θα δει την επιθυμία του για το 1 δισεκατομμύριο δολάρια να πραγματοποιείται.



