Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά ομοσπονδιακού δικαστή την Πέμπτη, μετά την απόφαση που συνεχίζει να μπλοκάρει την υπέργεια κατασκευή μιας νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, κόστους 400 εκατ. δολαρίων, επιτρέποντας μόνο υπόγειες εργασίες για καταφύγιο και άλλες «εγκαταστάσεις εθνικής ασφάλειας».

Η τελευταία απόφαση του δικαστή Ρίτσαρντ Λέον της Περιφέρειας της Ουάσινγκτον εκδόθηκε κατόπιν εντολής εφετείου να αποσαφηνιστεί προηγούμενη κρίση του σχετικά με το έργο της αίθουσας 90.000 τετραγωνικών ποδιών, στον χώρο όπου είχε κατεδαφιστεί η Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε τον Λέον —που είχε διοριστεί από τον Ρεπουμπλικανό πρώην πρόεδρο Τζορτζ Μπους— δικαστή «που μισεί τον Τραμπ», υποστηρίζοντας ότι έχει κινηθεί με στόχο να υπονομεύσει την εθνική ασφάλεια και να καθυστερήσει ή να εμποδίσει την υλοποίηση του έργου, το οποίο χαρακτήρισε «δώρο για την Αμερική».



«Ένας δικαστής που μισεί τον Τραμπ, για πρώτη φορά στην ιστορία, θέλει το Κογκρέσο να πληρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για μια μεγαλοπρεπή αίθουσα χορού, αντί να δεχτεί δωρεές από μεγάλες αμερικανικές εταιρείες και πολίτες. Αυτό είναι πρωτόγνωρο — Με άλλα λόγια, θέλει οι φορολογούμενοι να πληρώσουν για την αίθουσα χορού, αντί για τους δωρητές και τους πατριώτες! Η αίθουσα χορού είναι ΔΩΡΕΑΝ για τη χώρα μας, ένα ΔΩΡΟ, και ζωτικής σημασίας για την εθνική μας ασφάλεια. Αυτός ο δικαστής, ο οποίος εργάζεται για έναν άλλο δικαστή που μόλις δέχτηκε διαταγή για τον άδικο και μεροληπτικό τρόπο με τον οποίο με αντιμετωπίζει, θα έπρεπε να ντρέπεται για τον εαυτό του!» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η κυβέρνηση κατέθεσε ειδοποίηση ότι θα ζητήσει και νέα επανεξέταση της απόφασης από το Εφετείο της Περιφέρειας της Κολούμπια.

Παράλληλα, η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του National Trust for Historic Preservation, Κάρολ Κουίνλεν, της οποίας η οργάνωση έχει προσφύγει κατά του έργου, δήλωσε ικανοποιημένη από την απόφαση του δικαστηρίου.

Ο δικαστής Λέον διευκρίνισε ότι οι υπόγειες εργασίες για μέτρα ασφαλείας εξαιρούνται από την απαγόρευση των υπέργειων κατασκευών. Από την πλευρά τους, οι νομικοί εκπρόσωποι της κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι το έργο περιλαμβάνει κρίσιμες υποδομές προστασίας απέναντι σε απειλές όπως drones, βαλλιστικοί πύραυλοι και βιολογικοί κίνδυνοι.

Η νέα δικαστική απόφαση έρχεται λίγες ημέρες μετά την εντολή τριμελούς εφετείου που ζήτησε από τον Λέον να επανεξετάσει τις πιθανές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια από τη διακοπή των εργασιών.

Στην προηγούμενη απόφασή του, ο δικαστής είχε απαγορεύσει την υπέργεια κατασκευή χωρίς έγκριση του Κογκρέσου, ενώ είχε εξαιρέσει τις εργασίες που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια του Λευκού Οίκου. Είχε επίσης κρίνει ότι η διακοπή του έργου δεν θα έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, έπειτα από εξέταση εμπιστευτικών στοιχείων που του είχε προσκομίσει η κυβέρνηση.

Η αναστολή της απόφασης παρατάθηκε για επιπλέον διάστημα, δίνοντας χρόνο στην κυβέρνηση να προσφύγει ενδεχομένως και στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο δικαστής διευκρίνισε ότι σταματά μόνο η υπέργεια κατασκευή της αίθουσας, ενώ επιτρέπονται οι εκσκαφές, τα καταφύγια και οι υπόγειες στρατιωτικές ή ιατρικές εγκαταστάσεις.

Ο Λέον σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «η εθνική ασφάλεια δεν αποτελεί λευκή επιταγή για παράνομες ενέργειες», προσθέτοντας ότι δεν επιθυμεί να λειτουργήσει ως «διαχειριστής εργοταξίου».

Στις 2 Απριλίου, το έργο της αίθουσας χορού είχε λάβει τελική έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού της Ουάσινγκτον, ενώ η προσφυγή της οργάνωσης για την προστασία της ιστορικής κληρονομιάς είχε κατατεθεί λίγο μετά την κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι το έργο χρηματοδοτείται από ιδιωτικές δωρεές, αν και δημόσιοι πόροι καλύπτουν τις υπόγειες εργασίες και τις αναβαθμίσεις ασφαλείας.