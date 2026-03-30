Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, ότι ο αμερικανικός στρατός οικοδομεί «μεγάλο συγκρότημα» διοίκησης που θα είναι ταυτόχρονα καταφύγιο κάτω από την πελώρια αίθουσα χορού που έδωσε εντολή να ανεγερθεί στον Λευκό Οίκο.

«Αυτή τη στιγμή, ο στρατός οικοδομεί μεγάλο συγκρότημα κάτω από την αίθουσα χορού (…) όλα πάνε καλά, είμαστε μάλιστα μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», είπε ο αρχηγός του κράτους στον Τύπο στο αεροσκάφος με το οποίο επέστρεφε στην Ουάσινγκτον από το σαββατοκύριακό του στη Φλόριντα, επιδεικνύοντας σχέδια της αίθουσας.

Κάτω από την αίθουσα χορού θα βρίσκεται «καταφύγιο» που θα προστατεύει από «drones κι οτιδήποτε άλλο», επέμεινε.

Τον Οκτώβριο, ο άλλοτε μεσίτης έστειλε μηχανήματα έργου να καταστρέψουν ολόκληρη πτέρυγα του ιστορικού κτιρίου της προεδρίας στην Ουάσινγκτον.

Εννοεί να οικοδομηθεί στη θέση της αίθουσα χορού, χωρητικότητας ως και 1.000 θέσεων, για διάφορες εκδηλώσεις ή δείπνα προς τιμήν ξένων ηγετών.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος αναφέρεται συχνά, με λεπτομέρειες, στο έργο που προώθησε και πυροδοτεί σωρεία επικρίσεων.

Το σχέδιο, από τα πιο φιλόδοξα στο παγκοσμίως γνωστό κτίριο εδώ και πάνω από έναν αιώνα, δεν σταματά να γίνεται μεγαλύτερο και ακριβότερο: ο προσωρινός προϋπολογισμός του, που κατά τον Αμερικανό πρόεδρο θα καλυφθεί χάρη σε δωρεές ιδιωτών, αυξήθηκε από τα 200 στα 400 εκατομμύρια δολάρια.