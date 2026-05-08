Ένα μυθικό εύρημα που προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον ανακαλύφθηκε στα βάθη της Μιανμάρ, καθώς τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν τον εντοπισμό ενός γιγάντιου ρουμπινιού 11.000 καρατίων. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους πολύτιμους λίθους που έχουν βρεθεί ποτέ στη νοτιοανατολική Ασία, στην ιστορική περιοχή του Μόγκοκ.



Το σπάνιο αυτό πετράδι διακρίνεται για την εξαιρετική του ποιότητα και το καθηλωτικό κόκκινο-μοβ χρώμα του με κιτρινωπές αποχρώσεις. Η κυβέρνηση της χώρας κάνει λόγο για έναν «εξαιρετικά σπάνιο θησαυρό», η αξία του οποίου θεωρείται ανυπολόγιστη. Η ανακάλυψη αυτή επαναφέρει τη Μιανμάρ στο προσκήνιο της παγκόσμιας αγοράς πολύτιμων λίθων, αφήνοντας άναυδους τους ειδικούς με το μέγεθος και τη σπανιότητά του.

Έχοντας εξορυχθεί από την περιοχή του Μόγκοκ, στο βόρειο τμήμα, αυτό το ρουμπίνι είναι «εξαιρετικά μεγάλο, σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί», ανέφερε σε ένα δελτίο Τύπου η νέα κυβέρνηση της Μιανμάρ, την οποία στηρίζει ο στρατός.



«Το γιγάντιο ρουμπίνι έχει κόκκινο-μοβ χρώμα, με κιτρινωπές αποχρώσεις και θεωρείται ότι έχει υψηλή χρωματική ποιότητα», πρόσθεσε.

Αν και πολύ μικρότερο από ένα παρόμοιο ρουμπίνι βάρους 21.450 καρατιών, που είχε ανακαλυφθεί στην ίδια περιοχή το 1996, αυτή η πέτρα είναι πιο πολύτιμη, «λόγω του ανώτερης ποιότητας χρώματός της, της διαύγειάς της και της καθολικής ποιότητάς της», υπογράμμισε η κυβέρνηση, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένη τιμή.



Αυτοκράτορες, βασιλιάδες και πολέμαρχοι πολεμούν εδώ και πολύ καιρό για τον έλεγχο της κοιλάδας του Μόγκοκ, στη περιοχή του Μανταλέι, όπου κρύβονται αξιοθαύμαστα ρουμπίνια, τα οποία αποκαλούν «αίμα περιστεριού».



Αυτοί οι λίθοι είναι από τους ακριβότερους στον κόσμο. Τα πετράδια με την υψηλότερη ποιότητα μπορούν να φθάσουν σε τιμές εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.