Ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, καταθέτοντας σήμερα επισήμως την υποψηφιότητά του για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου στην Κύπρο ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου της «Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου», επέλεξε να ενισχύσει το πολιτικό του μήνυμα με μια διάσημη ρήση που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο ως ανήκουσα στον Άλμπερτ Αϊνστάιν.

Πρόκειται για τη φράση ότι «ορισμός της ηλιθιότητας» ή της «παράνοιας» είναι «να κάνεις το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά, περιμένοντας διαφορετικό αποτέλεσμα», η οποία εμφανίζεται σε αφίσες, ομιλίες, κούπες, memes και προεκλογικά συνθήματα, χωρίς όμως να υπάρχει καμία αξιόπιστη πηγή που να αποδεικνύει ότι ειπώθηκε ή γράφτηκε ποτέ από τον κορυφαίο φυσικό.

Έρευνες όπως εκείνες του Quote Investigator και εξειδικευμένες εκδόσεις για τα αυθεντικά αποφθέγματα του Αϊνστάιν, όπως το The Ultimate Quotable Einstein, καταγράφουν τη φράση ως εσφαλμένη απόδοση, εντοπίζοντας τις πρώτες εμφανίσεις της πολλές δεκαετίες μετά τον θάνατό του.

Παράλληλα, το MLA Style Center επισημαίνει ότι η φράση φαίνεται να εμφανίζεται γύρω στο 1980 σε υλικό των Narcotics Anonymous και όχι σε κάποιο επιστημονικό ή προσωπικό κείμενο του Αϊνστάιν, ενώ μια πολύ κοντινή διατύπωση τεκμηριώνεται στο μυθιστόρημα Sudden Death της Rita Mae Brown το 1983. Παρ’ όλα αυτά, η ρήση εξακολουθεί να αποδίδεται όχι μόνο στον Αϊνστάιν, αλλά και κατά καιρούς στον Βενιαμίν Φραγκλίνο και στον Μαρκ Τουέιν, ενισχύοντας τη σύγχυση γύρω από την πραγματική της προέλευση.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Φειδίας αξιοποίησε τη φράση για να επιχειρηματολογήσει ότι η κυπριακή πολιτική σκηνή δεν μπορεί να συνεχίσει «τα ίδια και τα ίδια» και να περιμένει αλλαγή, επιχειρώντας να πλασαριστεί ως φορέας ρήξης με το κατεστημένο. Ο ίδιος κατέθεσε την υποψηφιότητά του στη Λευκωσία ως επικεφαλής του κόμματος που ίδρυσε, σημειώνοντας πως, σε περίπτωση εκλογής, δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα επιλέξει την έδρα στη Βουλή της Κύπρου ή θα παραμείνει στην Ευρωβουλή, κάτι που, όπως είπε, θα εξαρτηθεί από το ποσοστό που θα λάβει η «Άμεση Δημοκρατία».

Δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο το κόμμα του να κατακτήσει την πρώτη θέση, ανατρέποντας τις δημοσκοπήσεις που το φέρουν στην 4η ή 5η θέση με ποσοστά έως και 10%, εντάσσοντας έτσι την, λανθασμένα αποδιδόμενη, ρήση σε ένα αφήγημα ανατροπής του «συστήματος» και αμφισβήτησης των παραδοσιακών κομμάτων.