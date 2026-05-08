Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να ανεβάσουν το πολιτικό «κόστος» για την Τουρκία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνδέοντας ευθέως το υπό διαμόρφωση τουρκικό νομοσχέδιο με το πλαίσιο κυρώσεων της ΕΕ.

Οι Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης κατέθεσαν γραπτή ερώτηση προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας, Κάγια Κάλλας, ζητώντας να υπάρξει προληπτική και αποτρεπτική αντίδραση απέναντι στην Τουρκία, εφόσον προχωρήσει σε νομοθέτηση μονομερών θαλάσσιων αξιώσεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Στην ερώτηση επισημαίνουν ότι, σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, η τουρκική κυβέρνηση ετοιμάζεται να καταθέσει νομοσχέδιο στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση, το οποίο θα επιχειρεί να κατοχυρώσει διεκδίκηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας σε περιοχές που επικαλύπτουν τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου. Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο, όπως τονίζουν, φέρεται να στηρίζεται στον διακηρυγμένο τουρκικό ισχυρισμό ότι τα νησιά δεν έχουν ή έχουν περιορισμένη υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, θέση που βρίσκεται σε ευθεία σύγκρουση με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) – η οποία αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού κεκτημένου – και με τη νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

Οι τέσσερις ευρωβουλευτές προειδοποιούν ότι ένα τέτοιο νομοσχέδιο θα συνιστούσε άμεση καταπάτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων δύο κρατών-μελών της ΕΕ, Ελλάδας και Κύπρου, δημιουργώντας νέο, επικίνδυνο πεδίο έντασης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Υπό αυτό το πρίσμα, ζητούν από την Κάγια Κάλλας να διευκρινίσει εάν είναι ενήμερη για την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης και πώς την αξιολογεί, ποιες συγκεκριμένες κινήσεις σκοπεύει να αναλάβει ώστε να αποτρέψει την κατάθεση και ψήφιση του νομοσχεδίου, και –κυρίως– αν προτίθεται να εισηγηθεί στο Συμβούλιο την επιβολή κυρώσεων σε μέλη της τουρκικής κυβέρνησης που θα το προωθήσουν, δεδομένου ότι θα πρόκειται για πράξη αντίθετη προς το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο.

Στο σκεπτικό τους εντάσσουν και τη σταθερή τουρκική γραμμή αμφισβήτησης των δικαιωμάτων νησιών σε θαλάσσιες ζώνες, όπως αυτή αποτυπώνεται από χρόνια στη διαμάχη με την Κύπρο και την Ελλάδα και στο αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας», το οποίο η Αθήνα και η Λευκωσία έχουν επανειλημμένα χαρακτηρίσει νομικά αβάσιμο και επικίνδυνο για την περιφερειακή σταθερότητα.