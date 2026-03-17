Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τρίτης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση με πλήγματα στην Τεχεράνη, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται επιθέσεις και σε υποδομές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Όπως αναφέρουν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) σε ανάρτησή τους στο Telegram, οι επιχειρήσεις στοχεύουν εγκαταστάσεις που συνδέονται με το «ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς» στην ιρανική πρωτεύουσα, καθώς και θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.