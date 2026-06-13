Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι η ακριβής ώρα υπογραφής του Μνημονίου με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχει οριστεί για αύριο, αφήνοντας να εννοηθεί πως η διαδικασία δεν έχει «κλειδώσει».

Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο υπογραφής του λεγόμενου «Μνημονίου του Ισλαμαμπάντ» μέσα στις επόμενες ημέρες. «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε οποιαδήποτε αναφορά για την ημερομηνία υπογραφής, λόγω της επιφυλακτικότητας της άλλης πλευράς», πρόσθεσε, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα του Ιράν.

«Το Μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, εστιάζει στον τερματισμό του πολέμου και, σε αυτό το στάδιο, έχει αποφασιστεί ότι δεν θα γίνει καμία συζήτηση σχετικά με το πυρηνικό ζήτημα», δήλωσε, αναφερόμενος στο έγγραφο της συμφωνίας.

Νωρίτερα, ο Σεχμπάζ Σαρίφ, πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο οποίος έχει μεσολαβήσει στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε στο X ότι η οριστικοποίηση μιας συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών για την κρίση στη Μέση Ανατολή πιθανότατα αναμένεται τις επόμενες 24 ώρες, κάτι που ουσιαστικά όμως διέψευσε το Ιράν.

We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week.



We would like to thank United States of… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση του Πακιστανού πρωθυπουργού

«Είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Με την οριστικοποίηση να αναμένεται πιθανότατα τις επόμενες 24 ώρες, το Πακιστάν προετοιμάζεται για την ηλεκτρονική υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας αμέσως μετά, ακολουθούμενη από συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν για τη συνεχή δέσμευσή τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και εκφράζουμε την ειλικρινή μας εκτίμηση στους αδελφούς μας στην περιοχή για την υποστήριξή τους. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η ιστορική ειρηνευτική συμφωνία θα αποτελέσει ένα ισχυρό θεμέλιο για διαρκή ειρήνη».

«Η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να κλείσει και εντός του Σαββατοκύριακου»

Η συμφωνία θα μπορούσε να κλείσει «ακόμα και αυτό το Σαββατοκύριακο», επισήμανε νωρίτερα το Σάββατο και ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ.

Σε συνέντευξή του στο ειδησεογραφικό δίκτυο Fox News, ο Μπέσεντ δήλωσε: «θα δούμε, ίσως κι αυτό το Σαββατοκύριακο ή τη Δευτέρα, θα βρεθούμε στην άλλη πλευρά αυτού του θέματος».

Ο Μπέσεντ διαβεβαίωσε ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας για τους Αμερικανούς, λέγοντας: «Είμαι πολύ βέβαιος ότι η δύσκολη περίοδος με τη βενζίνη θα περάσει».

«Το μήνυμά μου είναι ότι τα βασικά στοιχεία είναι εξαιρετικά», είπε ο Μπέσεντ για την οικονομία των ΗΠΑ, «και σύντομα θα βρεθούμε στην άλλη πλευρά αυτής της κατάστασης».

Οι δηλώσεις του Μπέσεντ έρχονται μετά τις συχνές αναφορές των ΜΜΕ των ΗΠΑ ότι οι Αμερικανοί πληρώνουν αυξανόμενο οικονομικό τίμημα για τον πόλεμο στο Ιράν.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, την Παρασκευή αναδημοσίευσε την ανάρτηση του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social. Η πρωτοφανής κίνηση δείχνει ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία.

Ο Αραγτσί έγραψε στο Χ ότι «το Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν ποτέ πιο κοντά στην ολοκλήρωσή του. Μέχρι να οριστικοποιηθεί, τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να αποφύγουν να προβαίνουν σε εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του. Σύμφωνα με την υπεύθυνη και διάφανη προσέγγισή μας, όλες οι λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στο κοινό εν ευθέτω χρόνω».