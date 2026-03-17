Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε προσωρινό, πλήρες κλείσιμο του εναέριου χώρου της χώρας ως «εξαιρετικό προληπτικό μέτρο», εν μέσω αναχαίτισης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όπως μετέδωσε νωρίς σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Λίγη ώρα νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί για την αναχαίτιση πυραύλων και drones που εξαπολύθηκαν από το Ιράν, το οποίο συνεχίζει τα πλήγματα σε κράτη του Κόλπου σε αντίποινα για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν εναντίον του οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.