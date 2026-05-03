Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την οδική ασφάλεια στην Αττική τον Απρίλιο του 2026, καθώς καταγράφεται μεγάλος αριθμός τροχαίων ατυχημάτων και παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, μέσα στον μήνα σημειώθηκαν 461 τροχαία δυστυχήματα, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 7 ανθρώπων και τον τραυματισμό 527 ακόμη.

Την ίδια ώρα, οι έλεγχοι της Τροχαίας κατέγραψαν συνολικά 28.000 παραβάσεις στην Αττική. Από αυτές, 1.047 οδηγοί εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ 653 κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα. Επιπλέον, 237 οδηγοί παραβίασαν ερυθρό σηματοδότη, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρών ατυχημάτων.

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία για επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές, καθώς 582 οδηγοί εντοπίστηκαν να κάνουν χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, ενώ 3.500 δεν χρησιμοποιούσαν ζώνη ασφαλείας ή κράνος.